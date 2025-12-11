Ελβετία:-Αμετάβλητα-στο-0%-τα-επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0%, επικαλούμενη τον ελαφρώς χαμηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο.

Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 0%, έχοντας βάλει ήδη στοπ σε μια σειρά έξι συνεχόμενων τριμηνιαίων μειώσεων στην τελευταία της συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, δήλωσε ότι περαιτέρω μειώσεις παραμένουν μια επιλογή.

«Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να προσαρμόζει τη νομισματική της πολιτική εάν χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών», ανέφερε η τράπεζα στη συνοδευτική δήλωση.

Η Ελβετία είχε αρνητικά επιτόκια για περισσότερα από επτά χρόνια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη στο τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η SNB σε ανακοίνωσή της για το σκεπτικό της απόφασης επί της νομισματικής πολιτικής.

Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας έρχεται καθώς οι αγορές αξιολογούν την τρίτη μείωση των επιτοκίων της Fed την Τετάρτη το βράδυ.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,5%-3,75%, αλλά σηματοδότησε έναν πιο δύσκολο δρόμο για περαιτέρω μειώσεις. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, δήλωσε ότι η μείωση θέτει την Fed σε μια άνετη θέση όσον αφορά τα επιτόκια.

Με πληροφορίες από CNBC, WSJ