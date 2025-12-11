Close Menu
    Thursday, December 11
    ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% για τις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

    Οικονομία 1 Min Read

    Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,6%.

    Μείωση 2,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

    Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

