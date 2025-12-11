Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής ο «Φραπές» – «Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός» – Live

Στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσήλθε σήμερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές»), όπου ενημέρωσε ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές που απαρτίζουν την εξεταστική επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης είπε: «Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου, περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, και για όλα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως έξι μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά, που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου».

Για την κλήση που έλαβε να καταθέσει στην επιτροπή είπε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από σας και τα θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση».

«Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημα μου σας ανέλυσα, χωρίς να έχω την γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι’ αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής, και δεν θα απαντήσω σε καμιά ερώτηση σας» ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ξυλούρης τόνισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας. Αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή».

Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις, να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θένε οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή, είτε Ευρωπαίος είναι, είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε κληθεί για πρώτη φορά στην εξεταστική επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου. Τότε δεν είχε εμφανιστεί και με υπόμνημά του είχε αρνηθεί να καταθέσει επικαλούμενος και πάλι «το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου»: «Η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου» επισήμαινε στο υπόμνημά του που διαβιβάστηκε στην επιτροπή μέσω του εξουσιοδοτημένου δικηγόρου του.

Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του στην εξεταστική επιτροπή αποχωρώντας από τη συνεδρίαση, ενώ η πλειοψηφία είχε ζητήσει τη διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα: «Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», τόνιζαν οι βουλευτές της ΝΔ.

Ωστόσο, ο ίδιος είχε διαμηνύσει σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του πως θα βρεθεί στην εξεταστική, καταθέτοντας, όπως έχει ο ίδιος ισχυριστεί, «με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία».

Ο Γιώργος Ξυλούρης αποτελεί έναν από τους κεντρικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως λόγω της συμμετοχής του στους «καυτούς» διαλόγους των νόμιμων επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις του οργανισμού.

Πλήθος συνομιλιών εμφανίζουν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή να συνομιλεί με διοικητικά στελέχη του οργανισμού και να πιέζει προκειμένου να ξεπαγώσουν ΑΦΜ της οικογένειας του. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας εκ των διαλόγων -που προκάλεσε και αρκετές συζητήσεις- εμφανίζει τον «Φραπέ» να συνομιλεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, όπου και καταγράφεται να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…». Τα βλέμματα στρέφονται αναπόφευκτα και στις καταγραφές που τον εμφανίζουν να λέει ότι θα «ξεκ@λ@σει» τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Ο κ. Ξυλούρης καλείται να δώσει απαντήσεις και για την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

