Ευρωαγορές:-Θετικό-κλείσιμο-με-την-ΕΚΤ-και-την-ΕΚΒ-να-παρακολουθούν-fed-και-snb

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν με θετικό πρόσημο την Πέμπτη 11/12, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τόσο την πρόσφατη μείωση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όσο και την απόφαση της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια στο 0%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 581,34 μονάδες, με τα περισσότερα κλάσματα και χρηματιστήρια να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με άνοδο.

Γερμανικός DAX: 24.278,21 μονάδες, +0,61%

Γαλλικός CAC 40: 8.085,76 μονάδες, +0,79%

Βρετανικός FTSE 100: 9.703,16 μονάδες, +0,49%

Ιταλικός MIB: 43.702,01, +0,54%

Ισπανικός IBEX 35: 16.883,00 μονάδες, +0,72%

Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) αποφάσισε να μην μεταβάλει τα επιτόκια, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τις προσδοκίες, ενώ η ελβετική οικονομία παρουσίασε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την εκτίμηση λόγω των αβεβαιοτήτων από δασμούς και εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η Ελβετία αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς η οικονομία της πιέστηκε από τα υψηλά αμερικανικά δασμολόγια φέτος το καλοκαίρι. Παρά τη συμφωνία για μείωση του δασμού στο 15%, οι προηγούμενοι υψηλοί συντελεστές (39%) είχαν ήδη επιβάλει σημαντικό κόστος σε κρίσιμους τομείς της χώρας. Παράλληλα, η ελβετική οικονομία δέχεται αποπληθωριστική πίεση λόγω της αυξημένης ζήτησης για το ελβετικό φράγκο, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Η απόφαση της Fed για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,5%-3,75% χθες, παράλληλα με την προειδοποίηση για πιο αργό ρυθμό μελλοντικών μειώσεων, έχει δημιουργήσει διαφορετικά σήματα στις αγορές. Ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι «σε άνετη θέση να περιμένει και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της οικονομίας», ενώ υπογράμμισε ότι οι δασμοί του προέδρου Trump υπήρξαν παράγοντας πληθωρισμού.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) στις 18 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με αναλυτές, ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός θεωρείται ουδέτερος και δεν αναμένονται περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων σύντομα.

Σε επίπεδο κλάδων, οι μετοχές άμυνας συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, με τον δείκτη Stoxx 600 Aerospace and Defense να καταγράφει αύξηση 52% από την αρχή του έτους, ενώ η μετοχή της γερμανικής Rheinmetall έκλεισε 0,5% χαμηλότερα μετά την είδηση για νέα προσφορά προς τον ολλανδικό όμιλο KNDS.

Αντίθετα, οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν, επηρεασμένες από τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Oracle, με τη SAP να χάνει 0,8%, την ASMI 1% και την ASML 0,5%.

Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια, με την τιμή του αργύρου να αγγίζει υψηλό ρεκόρ στα $63,85 ανά ουγγιά, και οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω ανοδική πορεία μέχρι και τα $100 εντός του 2026.

Δεν υπήρχαν σημαντικές ανακοινώσεις οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη την Πέμπτη, ενώ η απόφαση της SNB για τα επιτόκια αναμενόταν να επιβεβαιώσει την αμετάβλητη πολιτική της.