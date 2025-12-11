ΗΠΑ:-Κατακόρυφη-αύξηση-των-αιτήσεων-για-επιδόματα-ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε κατακόρυφα την περασμένη εβδομάδα, κάτι που μάλλον όμως ανατανακλά τις δυσκολίες προσαρμογής των δεδομένων στις εποχιακές διακυμάνσεις λόγω Χριστουγέννων και όχι μια ουσιαστική αλλαγή στην αγορά εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 44.000 σε 236.000, μετά από εποχική προσαρμογή, για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 220.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2020, ενώ είχε προηγηθεί το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων εδώ και πάνω τρία χρόνια την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις, εκτός από μία, σε μια έρευνα της - μεταξύ οικονομολόγων.

Οι εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις τείνουν να είναι ασταθείς κατά τη διάρκεια των εορτών και πιθανότατα θα συνεχίσουν με μεταπτώσεις μέχρι το τέλος του έτους, αλλά τα στοιχεία της Πέμπτης βρίσκονται προς το υψηλότερο επίπεδο μέσα στο 2025.

- -, Reuters