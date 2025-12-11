ΗΠΑ:-Στο-χαμηλότερο-επίπεδο-των-τελευταίων-πέντε-και-πλέον-ετών-το-εμπορικό-έλλειμμα-τον-Σεπτέμβριο

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια, καθώς οι εξαγωγές επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εμπόριο πιθανότατα έδωσε ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο.

Το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 10,9% στα 52,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020, δήλωσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και Απογραφής του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι το εμπορικό έλλειμμα θα αυξηθεί στα 63,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση καθυστέρησε λόγω του 43ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,0% στα 289,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9% στα 187,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις αποστολές καταναλωτικών αγαθών να αυξάνονται σε ιστορικό υψηλό.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 342,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 266,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι εισαγωγές αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κινητήρων ήταν οι χαμηλότερες από τον Νοέμβριο του 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών συμπιέστηκε κατά 8,2% στα 79,0 δισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Μεγάλες διακυμάνσεις στο εμπορικό έλλειμμα λόγω δασμών

Η προστατευτική εμπορική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζεται από σαρωτικούς δασμούς, έχει προκαλέσει μεγάλες διακυμάνσεις στο εμπορικό έλλειμμα, διαστρεβλώνοντας τη συνολική οικονομική εικόνα.

Το εμπόριο μείωσε κατά 4,68 ποσοστιαίες μονάδες το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά το πρώτο τρίμηνο, πριν προσθέσει όλες αυτές τις μονάδες στο ΑΕΠ κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

Πριν από τα εμπορικά στοιχεία, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα εκτίμησε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,5% στο τρίτο τρίμηνο. Η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει την πρώτη της εκτίμηση για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου στις 23 Δεκεμβρίου, μετά την καθυστέρηση λόγω του μεγαλύτερου lockdown στην ιστορία.

Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,8% στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

- Reuters