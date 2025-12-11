Η-ΕΕ-καταλήγει-σε-προσωρινή-συμφωνία-για-τον-έλεγχο-των-ξένων-επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία την Πέμπτη σχετικά με τους νέους κανόνες που απαιτούν από όλα τα μέλη της να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις στην Ένωση σε ευαίσθητους τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη ή τα κρίσιμα ορυκτά και να προσδιορίζουν εάν απειλούν την οικονομική ασφάλεια.

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ομάδας των κυβερνήσεων της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με ένα κείμενο για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών ελέγχου των ξένων άμεσων επενδύσεων. Και τα δύο όργανα θα πρέπει να εγκρίνουν το κείμενο.

Η αναθεώρηση θα απαιτεί από όλες τις χώρες της ΕΕ να ελέγχουν και ενδεχομένως να μπλοκάρουν τις επενδύσεις εάν αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ο έλεγχος θα επεκταθεί επίσης σε επενδύσεις εντός της ΕΕ εάν ο επενδυτής ελέγχεται από ξένη εταιρεία.

Η αρχική πρόταση δεν κατονόμαζε καμία χώρα, αλλά αντιπαραβάλλει τους «αξιόπιστους εταίρους» με τις «χώρες που προκαλούν ανησυχία» και υπογραμμίζει την «απομείωση κινδύνου», την πολιτική της Ένωσης για τη μείωση της οικονομικής εξάρτησης από την Κίνα, η οποία έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τσιπ.

Σε ποιους τομείς θα απαιτείται έλεγχος

Θα απαιτείται έλεγχος για ξένες επενδύσεις σε στρατιωτικό και διπλής χρήσης εξοπλισμό, «υπερκρίσιμες» τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες και οι ημιαγωγοί, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η κρίσιμη ενέργεια, η μεταφορά ψηφιακών υποδομών και τα συστήματα ή οι βάσεις δεδομένων των ψηφοφόρων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, οι διαχειριστές ρυθμιζόμενων αγορών ή συστημάτων πληρωμών και τα συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι αποφάσεις ελέγχου παραμένουν ευθύνη του μέλους της ΕΕ στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δώσει τη γνώμη της.

«Η σημερινή συμφωνία ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για τους επενδυτές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Δανός Υπουργός Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Μόρτεν Μπόντσκοφ, του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

- Reuters