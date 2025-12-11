Η εκλογή Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup: Τι σηματοδοτεί και πώς αλλάζει το αφήγημα για την Ελλάδα

Η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν είναι απλώς μια προσωπική επιτυχία ούτε ένα ακόμη σημείο στην καριέρα ενός τεχνοκράτη με διεθνή αναγνωρισιμότητα. Πρόκειται για μια βαθιά θεσμική αναβάθμιση για την Ελλάδα, μια ένδειξη εμπιστοσύνης από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα προς μια χώρα που πριν από λίγα μόλις χρόνια θεωρούνταν η «ιδιάζουσα περίπτωση» της Ευρωζώνης. Ο Πιερακάκης, με το προφίλ του μεταρρυθμιστή που συνδέθηκε με την ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού κράτους, ενσαρκώνει την εικόνα μιας Ελλάδας που βλέπει μπροστά, που θέλει να πατήσει σταθερά στο νέο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον της Ευρώπης και που έχει πλέον τη δυνατότητα να καθορίζει, αντί να καθοδηγείται.

Τι αλλάζει με έναν Έλληνα στο τιμόνι του Eurogroup

Η προεδρία του Eurogroup έχει τεράστια πολιτική βαρύτητα: καθορίζει τις ισορροπίες στις συζητήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης, επηρεάζει τα χρονοδιαγράμματα των μεταρρυθμίσεων, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τραπεζικού πλαισίου και αποτελεί πάντα έναν κόμβο ανάμεσα στην Κομισιόν, την ΕΚΤ και τα κράτη-μέλη. Το γεγονός ότι ένας Έλληνας τεχνοκράτης αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο σημαίνει, πρακτικά, ότι η χώρα βγαίνει από τη «διεθνή επιτήρηση του παρελθόντος» και εισέρχεται σε μια περίοδο κανονικότητας με αναβαθμισμένο κύρος.

Για την Ελλάδα, η παρουσία Πιερακάκη μεταφράζεται σε ενισχυμένη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων: από τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον συντονισμό των επενδύσεων, μέχρι τις μεγάλες οικονομικές μεταβάσεις της επόμενης δεκαετίας — πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή οικονομία, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια δικτύων, δημογραφική ανθεκτικότητα. Η φωνή της Ελλάδας αποκτά χώρο και βάρος.

Επιπλέον, η εκλογή αυτή δεν ήρθε τυχαία. Η Ευρώπη επιλέγει πρόσωπα που εκπέμπουν σταθερότητα, προβλεψιμότητα, θεσμική σοβαρότητα και αξιοπιστία — τέσσερα χαρακτηριστικά που, ανεξαρτήτως εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, η Ελλάδα δεν τα είχε πάντα ούτε θεωρούνταν δεδομένα.

Και κάπως εδώ, ξεκινά η χρήσιμη σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν.

Από την «ηρωική διαπραγμάτευση» στη θεσμική αναβάθμιση: η Ελλάδα τότε και τώρα

Η σημερινή εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εικόνα της περιόδου 2015-2019. Και δεν χρειάζεται να το ωραιοποιήσουμε. Εκείνη την εποχή, η χώρα βρέθηκε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ, όχι επειδή οι εταίροι είχαν ιδεοληψίες, αλλά επειδή η Αθήνα, υπό τον βαρουφακικό μαξιμαλισμό και την τσακαλωτική «δημιουργική ασάφεια», αποφάσισε να παίξει κορώνα-γράμματα τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη σαν να ήταν παρτίδα σε φοιτητικό debate.

Τότε, οι συνεδριάσεις του Eurogroup είχαν μια μόνιμη ελληνική σκιά: αγωνία για το επόμενο ορόσημο, διαρροές για ρήξεις, τελεσίγραφα για συμφωνίες στο παρά πέντε. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων· απλώς προσπαθούσε να πείσει τους εταίρους ότι δεν σχεδιάζει κάτι «εξωτικό», όπως παράλληλα νομίσματα, IOUs, δημοψηφίσματα που ακυρώνονται την επόμενη μέρα ή μυστικούς σχεδιασμούς για «Plan B».

Σήμερα, αντιθέτως, η Ελλάδα δεν είναι το «πρόβλημα» στο τραπέζι. Είναι μέρος της λύσης.

Η ειρωνεία των συγκρίσεων

Αρκεί να σκεφτεί κανείς το εξής απλό: επί ΣΥΡΙΖΑ, το Eurogroup συζητούσε για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ· σήμερα, το Eurogroup εκλέγει Έλληνα πρόεδρό του. Αυτό, από μόνο του, αποτελεί πολιτικό σχόλιο.

Τότε, ο Βαρουφάκης διαπραγματευόταν με το γνωστό του ύφος — εκείνο το μείγμα πανεπιστημιακής αυτοπεποίθησης, πολιτικής αμετροέπειας και θεωρητικών μοντέλων που κατέρρεαν με την πρώτη επαφή με την πραγματικότητα. Ο Τσακαλώτος, πιο ήπιος αλλά εξίσου «δημιουργικά ασαφής», προσπαθούσε να εξηγήσει ότι όλα είναι θέμα «καλών προθέσεων» και ότι οι αριθμοί θα συμμορφωθούν αργότερα. Η χώρα στροβιλιζόταν ανάμεσα σε κλειστές τράπεζες, capital controls, δελτία στα ATM και μια δημόσια συζήτηση που κινείτο ανάμεσα στο «go back Madame Merkel» και το «θα βαράμε τα νταούλια».

Και τώρα; Ο διάδοχος αυτής της περιόδου αναλαμβάνει να συντονίσει τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Αν αυτό δεν αποτελεί την πιο εύγλωττη ειρωνεία της ιστορίας, τότε τι είναι;

Η Ελλάδα της κρίσης απέναντι στην Ελλάδα της θεσμικής αξιοπιστίας

Η σημερινή οικονομική πραγματικότητα της χώρας δεν είναι τέλεια — αλλά είναι ακέραια διαφορετική. Η Ελλάδα έχει επενδυτική βαθμίδα, καλπάζουσες επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία, χαμηλότερο κόστος δανεισμού από πολλές μεγαλύτερες οικονομίες, υγιές τραπεζικό σύστημα, ρυθμό ανάπτυξης σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μια διεθνή εικόνα που δεν προκαλεί υστερίες, φόβους ή ειρωνικά σκιτσάκια στον διεθνή Τύπο.

Το Eurogroup σήμερα δεν συζητά «πώς θα σωθεί η Ελλάδα». Συζητά με πρόεδρο τον Έλληνα για το πώς θα προχωρήσει η Ευρωζώνη.

Αν γυρίσει κανείς στο 2015, θα θυμηθεί ότι εκείνη την εποχή, η συζήτηση αφορούσε το πώς θα σωθεί η Ελλάδα από τον εαυτό της.

Συμπέρασμα: Η εκλογή Πιερακάκη ως καθρέφτης της πραγματικότητας

Η άνοδος του Κυριάκου Πιερακάκη στην κορυφή των ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ή «ευρωπαϊκών παιχνιδιών». Είναι το απόσταγμα μιας δεκαετίας μεταρρυθμίσεων, θεσμικής αποκατάστασης και επαναφοράς της χώρας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Και είναι ταυτόχρονα ένας καθρέφτης: δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα — και πόσο χαμηλά είχε βρεθεί όταν οι συζητήσεις για την οικονομία γίνονταν με εκείνη τη μοιραία μείξη τυχοδιωκτισμού και ρητορικής επανάστασης.

Αν σήμερα η Ελλάδα έχει πρόεδρο του Eurogroup, είναι επειδή έπαψε να παλεύει με την Ευρώπη και άρχισε να συνδιαμορφώνει την Ευρώπη.

Και αυτό, όσο κι αν ενοχλεί ορισμένους που νοσταλγούν την «αντίσταση των διαπραγματεύσεων», είναι ίσως το πιο καθαρό σημάδι ότι η χώρα γύρισε σελίδα για τα καλά.