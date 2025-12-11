Η ενεργειακή μπλόφα της Κίνας: Πώς το φθηνό ρεύμα γίνεται υπερόπλο στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ΗΠΑ μπορεί να εφηύραν τα πιο ισχυρά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και να ελέγχουν την πρόσβαση στα πλέον εξελιγμένα chips, όμως η Κίνα έχει ένα δικό της άσο για την παγκόσμια κούρσα AI.

Η Κίνα διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Μεταξύ 2010 και 2024, η ενεργειακή της παραγωγή αυξήθηκε περισσότερο από το σύνολο της υπόλοιπης Γης. Πέρυσι, παρήγαγε πάνω από διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από τις ΗΠΑ. Ορισμένα κινεζικά data centers πληρώνουν για ρεύμα λιγότερο από το μισό από ό,τι κοστίζει στα αμερικανικά.

«Στην Κίνα, το ρεύμα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», δήλωσε τον Μάρτιο ο Liu Liehong, επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Δεδομένων.

Η ώθηση για ενεργειακή υπεροχή μεταμορφώνει τα απέραντα τοπία της Εσωτερικής Μογγολίας, μια περιοχή που θυμίζει το Τέξας, γεμάτη πλέον ανεμογεννήτριες και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού. Αυτή η ενέργεια τροφοδοτεί αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν «κοιλάδα του cloud των λιβαδιών», πάνω από 100 data centers που λειτουργούν ή ετοιμάζονται.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η Κίνα θα επενδύσει 560 δισ. δολάρια σε έργα δικτύου μέχρι το 2030, 45% περισσότερα από την προηγούμενη πενταετία. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μέχρι το 2030 η χώρα θα έχει περίπου 400 GW πλεονάζουσας ηλεκτρικής ισχύος — τριπλάσια από τη μελλοντική παγκόσμια ζήτηση των data centers.

Το λεγόμενο «electron gap» ΗΠΑ–Κίνας, όπως το ονομάζει πλέον η OpenAI, έχει γίνει μόνιμος πονοκέφαλος για τους αμερικανούς τεχνολογικούς ηγέτες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, έχει παραδεχθεί ότι ανησυχεί πως η εταιρεία δεν θα έχει αρκετή διαθέσιμη ισχύ για να λειτουργήσει τα chips που αγοράζει. Πολλές εταιρείες ζητούν από την Ουάσιγκτον να μειώσει τη γραφειοκρατία ή να δώσει χρηματοδοτικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού δικτύου.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, τα αμερικανικά data centers μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με έλλειμμα 44 GW – ισχύ αντίστοιχη με τη θερινή παραγωγική ικανότητα της Νέας Υόρκης.

Στην Κίνα, το φθηνό ρεύμα βοηθά εταιρείες AI όπως η DeepSeek να αναπτύσσουν ποιοτικά μοντέλα σε χαμηλότερο κόστος από τους αμερικανούς ανταγωνιστές. Επίσης επιτρέπει στην Κίνα να ξεπερνά την υστέρηση των δικών της chips. Με ομαδοποίηση πολλών τέτοιων chips μπορεί να πλησιάσει τις επιδόσεις των Nvidia — αλλά αυτό απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές chips προς την Κίνα, επιτρέποντας την πώληση των H200 της Nvidia — όχι των κορυφαίων, αλλά ισχυρότερων από τα καλύτερα κινεζικά.

Η ενεργειακή στρατηγική της Κίνας βασίζεται σε ένα κυβερνητικό σχέδιο του 2021, το «Ανατολικά τα δεδομένα, Δυτικά η υπολογιστική ισχύς». Στόχος του είναι να αξιοποιηθεί η άφθονη ενέργεια της δυτικής Κίνας για να καλύψει τις ανάγκες AI του ανατολικού, πυκνοκατοικημένου τμήματος της χώρας. Παράλληλα, η Κίνα θέλει να συνδέσει εκατοντάδες data centers δημιουργώντας μια εθνική, ενιαία υπολογιστική δεξαμενή έως το 2028.

Οι τεράστιες επενδύσεις έχουν δημιουργήσει ανησυχίες για υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα — ένα «φούσκωμα» αντίστοιχο με αυτό που φοβούνται και στις ΗΠΑ. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν πως ο κρατικός σχεδιασμός θα μετριάσει τον κίνδυνο.

Η δυσκολία και για τις δύο χώρες είναι ότι τα data centers, ειδικά αυτά που τροφοδοτούν την AI, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ποτέ, και κανείς δεν ξέρει πού είναι το ταβάνι. Κάθε ερώτημα από έναν χρήστη chatbot σημαίνει κατανάλωση ρεύματος για να παραχθεί απάντηση.

Μέχρι το 2030, τα κινεζικά data centers αναμένεται να καταναλώνουν ετησίως όσο ολόκληρη η Γαλλία.

Οι ανάγκες των αμερικανικών data centers είναι ακόμη μεγαλύτερες: Πέρυσι αντιστοιχούσαν στο 45% της παγκόσμιας κατανάλωσης, έναντι 25% της Κίνας.

Το κινεζικό ενεργειακό άλμα

Η εκστρατεία ενίσχυσης του ηλεκτρικού δικτύου ξεκινά από τη δεκαετία του 1970, όταν η Κομμουνιστική Ηγεσία θεώρησε ότι οι ελλείψεις ρεύματος θα έπνιγαν την ανάπτυξη. Από τότε χτίστηκαν εκατοντάδες λιγνιτικοί σταθμοί, και στη συνέχεια τεράστια υδροηλεκτρικά έργα, ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθησε μια τεράστια επένδυση σε υπερυψηλής τάσης γραμμές μεταφοράς, πάνω από 50 δισ. δολάρια από το 2021.

Σήμερα η Κίνα διαθέτει 3,75 TW παραγωγικής ικανότητας — περισσότερο από διπλάσια των ΗΠΑ. Χτίζει 34 πυρηνικούς αντιδραστήρες και σχεδιάζει σχεδόν 200 ακόμη. Στο Θιβέτ κατασκευάζει το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, τριπλάσιο από το Three Gorges Dam.

Τα κινεζικά data centers εξασφαλίζουν ρεύμα με μόλις 3 σεντς/KWh μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών, ενώ στις ΗΠΑ το κόστος είναι 7–9 σεντς.

Όμως η ενεργειακή έξαρση της Κίνας συνοδεύεται από επιβάρυνση χρέους: Μόνο ο κρατικός διαχειριστής δικτύου State Grid είδε τις υποχρεώσεις του να αυξάνονται πάνω από 40% από το 2019 και να αγγίζουν τα 450 δισ. δολάρια.

Στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υπόσχεται πως θα «αντιγράψει» την κινεζική ενεργειακή έκρηξη, ενώ το λόμπι της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη μπλοκάρεται από την αργή αδειοδότηση και την έλλειψη νέων γραμμών μεταφοράς.

Η “κοιλάδα του cloud” της Κίνας

Η πόλη Ουλάντσαμπ και η γύρω περιοχή της Χορινγκέρ, περίπου 300 χλμ. από το Πεκίνο, επιλέχθηκαν ως κόμβοι του σχεδίου «Ανατολικά τα δεδομένα, Δυτικά η υπολογιστική ισχύς». Οι τοπικές αρχές διευκολύνουν αδειοδοτήσεις, επιδοτούν ρεύμα, και επιδιώκουν να προσελκύσουν εταιρείες.

Η περιοχή έχει χάσει το 25% του πληθυσμού της από το 2019 ως το 2024, αλλά σήμερα οι κάτοικοι βλέπουν μια νέα ευκαιρία.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν το κόστος ψύξης των data centers. Η ανοιχτή τοπογραφία διευκολύνει τη διασπορά ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.

Το περιφερειακό ΑΕΠ αυξήθηκε 50% τα τελευταία πέντε χρόνια. Η κατανάλωση ρεύματος των data centers αυξήθηκε πάνω από 700%. Μέχρι τον Ιούνιο, η πόλη είχε προσελκύσει επενδύσεις 35 δισ. δολαρίων.

Apple, Alibaba και Huawei έχουν ήδη data centers στην περιοχή — η XPeng εκπαιδεύει μοντέλα AI εκεί.

Ομαδοποιημένα chips και ενεργειακή δίψα

Για να καλύψουν την υστέρηση έναντι των αμερικανικών chips, οι Huawei, Alibaba, Baidu και άλλοι προσπαθούν να αυξήσουν την υπολογιστική ισχύ συνδέοντας μαζικά χιλιάδες δικά τους chips.

Η Huawei έχει σύστημα με 384 chips Ascend, που προσφέρει 66% περισσότερη ισχύ από σύστημα Nvidia με 72 Blackwell — αλλά απαιτεί τετραπλάσια ενέργεια.

Οι μηχανικοί λένε ότι το σύστημα είναι δύσχρηστο και όχι ιδανικό για μεγάλα μοντέλα AI. Το κύριο πρόβλημα παραμένει η αδυναμία της Κίνας να παράγει αρκετά προηγμένα chips, καθώς και οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές.

Παρά τις προσπάθειες παρακαμπτήσεων μέσω τρίτων, οι αναλυτές βλέπουν ότι οι ελλείψεις προηγμένων chips θα συνεχιστούν για χρόνια.

Ωστόσο, η τεράστια ενεργειακή παραγωγή της Κίνας τη διατηρεί στην κούρσα.

Όπως γράφουν αναλυτές της Bernstein: «Όσο περισσότερο διαρκέσει η κούρσα της AI, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχει η Κίνα να κλείσει την ψαλίδα».