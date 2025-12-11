Η-Ουρουγουάη-προειδοποιεί-για-τις-επιπτώσεις-της-κλιμάκωσης-στην-Καραϊβική

Η κυβέρνηση της Ουρουγουάης είναι «πολύ ανήσυχη» για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική, όπου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες στην ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεών τους, και θέλει να δει να «σταθεροποιείται» η κατάσταση στην περιοχή, δήλωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας αυτής της Λατινικής Αμερικής.

Θέλει να δει κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα», καθώς η σημερινή κατάσταση «δεν βοηθά κανέναν, καμιά χώρα, δεν ωφελεί τις ΗΠΑ, ούτε τη Βενεζουέλα, ούτε την Κολομβία, ούτε κανέναν από εμάς», εξήγησε ο Μάριο Λουβέτκιν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι, καθώς οποιαδήποτε κατάσταση επιτείνει τις εντάσεις στην περιοχή δεν πλήττει μόνο τη χώρα που αφορά, αλλά εγείρει πρόβλημα για το σύνολο της περιοχής», εξήγησε.

Από τον Αύγουστο, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικά αεροσκάφη στην Καραϊβική, με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον ταχύπλοων που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά σκότωσαν τουλάχιστον 87 ανθρώπους, κατά τους αριθμούς της Ουάσιγκτον.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατασχέθηκε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της Βενεζουέλας, «το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ».

Καταγγέλλοντας «εγκληματική ενέργεια» και «διεθνή πειρατεία», το Καράκας θεωρεί ότι η κίνηση εγγράφεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει αυτήν του ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο ώστε να ιδιοποιηθεί τα αποθέματα πετρελαίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τα συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στην υφήλιο.

Η Ουρουγουάη από την πλευρά της έχει σκοπό να «βοηθήσει να σταθεροποιηθεί η περιοχή», επέμεινε ο Λουβέτκιν.

«Το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών δεν είναι πρόβλημα μόνο της Βενεζουέλας, ή της Κολομβίας, μας αφορά όλους μας, καθώς έχει πάρει διαστάσεις και δημιούργησε κλίμα αστάθειας», συνόψισε ο υπουργός.