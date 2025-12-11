Η-disney-θα-επενδύσει-1-δισεκ.-δολάρια-στο-openai

Η Walt Disney επενδύει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI και θα επιτρέψει στην startup να χρησιμοποιήσει χαρακτήρες από τα franchise Star Wars, Pixar και Marvel στη γεννήτρια βίντεο και εικόνων ”Sora AI”, μια κρίσιμη συμφωνία που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ δημιουργεί περιεχόμενο.

Η συνεργασία που ανακοινώθηκε την Πέμπτη αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από το Χόλιγουντ, παρά τις ανησυχίες της βιομηχανίας σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Sora και η ChatGPT Images αναμένεται να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο που ζητούνται από τους θαυμαστές χρησιμοποιώντας χαρακτήρες της Disney με άδεια χρήσης στις αρχές του 2026.

Οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα της OpenAI για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, εργαλεία και εμπειρίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών του Disney+.

Για «σημαντικό κίνδυνο», κάνει λόγο το Creative Artists Agency

Η συνεργασία έρχεται μήνες αφότου το κορυφαίο πρακτορείο ταλέντων του Χόλιγουντ επέκρινε έντονα την ίδια τεχνολογία που υιοθετεί τώρα η Disney.

Το Creative Artists Agency, το οποίο εκπροσωπεί χιλιάδες ηθοποιούς, σκηνοθέτες και μουσικούς καλλιτέχνες, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η OpenAI εξέθετε τους καλλιτέχνες σε «σημαντικό κίνδυνο» μέσω του Sora, αμφισβητώντας κατά πόσον η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πίστευε ότι οι δημιουργικοί επαγγελματίες «αξίζουν να αποζημιωθούν και να αναγνωριστούν για το έργο που δημιουργούν».

Μέσω της συμφωνίας με την OpenAI, μια επιλογή από τα βίντεο που δημιουργούν οι χρήστες θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Disney+. Θα αναπτύξει επίσης το ChatGPT για τους υπαλλήλους της, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η συνεργασία θα καλύπτει επίσης τη δημιουργία εικόνων στο ChatGPT, αντλώντας από την ίδια πνευματική ιδιοκτησία της Disney.

- Reuters