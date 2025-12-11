Θα-ψηφίσω-Πιερρακάκη,-δήλωσε-ο-Γερμανός-ΥΠΟΙΚ-πριν-την-συνεδρίαση-του-eurogroup-για-την-εκλογή-του-νέου-προέδρου

Η τελική αναμέτρηση για την προεδρία του Eurogroup διεξάγεται στις Βρυξέλλες, όπου οι δύο διεκδικητές, ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ, αναμένουν το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας.

Εν τω μεταξύ, στο doorstep, πριν από την συνεδρίαση, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε πως θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη. «Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου» δήλωσε.Οι περισσότεροι συνάδελφοι του Κλίνγκμπαϊλ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στους δημοσιογράφους ποιον θα υποστηρίξουν. «Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup».

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συγκεντρώνονται από τις 16:00 ώρα Ελλάδας και καλούνται να αναδείξουν τον πέμπτο πρόεδρο του θεσμού, με την απλή πλειοψηφία των 11 ψήφων να κρίνει εάν η εκλογή θα ολοκληρωθεί από τον πρώτο γύρο ή εάν θα απαιτηθεί νέα διαδικασία.

Η εκλογή κατέστη αναγκαία μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προέδρου του Eurogroup, Πασκάλ Ντόνοχο, τον περασμένο μήνα, ο οποίος δέχτηκε θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει επίσης τη στενή συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Η ισορροπία εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκουν και οι δύο, δεν αρκεί για να προδικάσει την έκβαση, αφού οι γεωπολιτικές εντάσεις και ειδικά το ζήτημα των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν τις διαθέσεις πολλών κυβερνήσεων.

Ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ

Το Βέλγιο έχει αντιταχθεί στη χρήση των πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις βαλτικές χώρες, αν και κάποιοι θεωρούν ότι η ανάδειξη Βέλγου προέδρου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τις Βρυξέλλες.

Από την άλλη πλευρά, μια πιθανή εκλογή Πιερρακάκη θα αποτελούσε συμβολική επισφράγιση της ελληνικής επιστροφής σε κεντρικό ρόλο μετά την κρίση χρέους, με αρκετές πρωτεύουσες να αναγνωρίζουν ότι η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας είναι επιστέγασμα των προσπαθειών της Αθήνας. Η Eurostat δείχνει σταθερή αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους λόγω ανάπτυξης και πλεονασμάτων, ενώ το χρέος του Βελγίου κινείται αντίθετα, με προοπτική να ξεπεράσει το ελληνικό έως το τέλος της δεκαετίας.

Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί άμεσα να ανοίξει τον κύκλο διαπραγματεύσεων για τις θέσεις-«κλειδιά» στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το 2025 ολοκληρώνεται η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και στη συνέχεια του Φίλιπ Λέιν. Στις ευρωπαϊκές συζητήσεις έχει ακουστεί και το όνομα της Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως πιθανής υποψηφίας, με τις προοπτικές της να εξαρτώνται από την έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας.

Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το αποτέλεσμα αναμένεται το απόγευμα, με την πιθανότητα δεύτερου γύρου ανοιχτή εφόσον κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.