    Thursday, December 11
    Κριστίν Λαγκάρντ για εκλογή Κ. Πιερρακάκη: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

    Οικονομία 1 Min Read

    Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, συνεχάρη τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

    Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ αναφέρει στην ανάρτησή της:

    «Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup», για να προσθέσει: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

    Congratulations dear Kyriakos on your election as President of the Eurogroup.

    I look forward to working together. pic.twitter.com/dxVh9UP5O2

    — Christine Lagarde (@Lagarde) December 11, 2025

