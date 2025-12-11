Κριστίν-Λαγκάρντ-για-εκλογή-Κ.-Πιερρακάκη:-Ανυπομονώ-να-συνεργαστούμε

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, συνεχάρη τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Συγχαρητήρια αγαπητέ Κυριάκο για την εκλογή σου ως Πρόεδρος του Eurogroup», για να προσθέσει: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

Congratulations dear Kyriakos on your election as President of the Eurogroup. I look forward to working together. pic.twitter.com/dxVh9UP5O2 — Christine Lagarde (@Lagarde) December 11, 2025