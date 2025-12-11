Με-«έτοιμες-εισηγήσεις»-στη-συνάντηση-με-τον-Ερχιουρμάν-ο-Χριστοδουλίδης

Με «συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις» προσέρχεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη σημερινή κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν , στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Πρόκειται για την πρώτη τριμερή συνάντηση αυτού του τύπου έπειτα από αρκετά χρόνια, με σαφή στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Σε δηλώσεις του, λίγο πριν αναχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο για το Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ (Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων), ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιδιαίτερα σημαντική» και τόνισε ότι πηγαίνει «έτοιμος», με στόχο ουσιαστική συζήτηση και όχι απλώς μια τυπική διαδικασία.

Επανέναρξη από τη βάση του ΟΗΕ

Ο Κύπριος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα σε πρόσφατη δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος αναφέρθηκε στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά σαφή αναφορά στη συμφωνημένη βάση λύσης. Όπως υπογράμμισε, εφόσον υπάρχει κοινή αναφορά στα ψηφίσματα, «εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η πολιτική βούληση» για επανέναρξη των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά.

Την ίδια γραμμή προετοίμαζε εδώ και μέρες και η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για προσέλευση στη συνάντηση με «πολιτική βούληση» και στόχο τη σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν, όπως έχει προαναγγείλει ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Κοινό μήνυμα από το Ανθρωπολογικό Εργαστήρι

Με την κοινή επίσκεψη Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων έστειλαν ένα μήνυμα σύμπλευσης στο τραγικό αυτό ανθρωπιστικό θέμα.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε ότι στο θέμα αυτό «υπάρχει τέλμα» και διαβεβαίωσε ότι προσέρχεται στη σημερινή συζήτηση με συγκεκριμένες εισηγήσεις, ώστε «να υπάρξει πρόοδος στην πράξη» και όχι απλώς φωτογραφίες και δηλώσεις. Όπως σημείωσε, επιδιώκει να υπάρξουν βήματα για τους αγνοούμενους «εκτός της διαδικασίας, εκτός οποιουδήποτε πλαισίου», ώστε να μην παραμένει όμηρος των πολιτικών παζαριών ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό θέμα.

Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο τραπέζι

Στην ατζέντα της τριμερούς συνάντησης, πέρα από τον βασικό στόχο της επανέναρξης συνομιλιών, θα βρεθούν και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τόσο την υλοποίηση ΜΟΕ που συμφωνήθηκαν στις προηγούμενες πολυμερείς διασκέψεις όσο και νέες ιδέες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κλίμα, παράλληλα με την ουσία του Κυπριακού.

Η παρουσία της κυρίας Ολγκίν, σε μια συγκυρία αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας με την παράλληλη εμπλοκή και του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, δημιουργεί προσδοκίες στη Λευκωσία ότι μπορεί να ανοίξει παράθυρο για πραγματική διαπραγμάτευση και όχι απλώς για διαχείριση εντυπώσεων.

Συντονισμός με Αθήνα και επόμενη μέρα

Ενόψει της σημερινής συνάντησης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο τον συντονισμό Λευκωσίας και Αθήνας και την ανάγκη να προχωρήσει μια διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό σε επόμενο στάδιο.

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για να ενημερωθούν τα κυπριακά κόμματα για το αποτέλεσμα των επαφών, τόσο με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.