Με… κηδειόχαρτο στην εξεταστική βουλευτής της Ελληνικής Λύσης – Δείτε εικόνες

Του Γιάννη Ανυφαντή
Με κηδειόχαρτο για τον αγροτικό τομέα, μπήκε στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Μπούμπας, βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
«Ο νομός Σερρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αγρότες ζητούν και μας έχουνε στείλει τελεσίγραφο να απαντήσουμε εγγράφως. Οι αγρότες δεν θέλουν την μετάβαση στην ΑΑΔΕ. (…) Αυτό που κυριαρχεί στις Σέρρες είναι η κηδεία στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει κηδειόχαρτα στον νομό Σερρών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής.
