Μητσοτάκης για Eurogroup: Ημέρα υπερηφάνειας – Αναγνωρίστηκε η θετική μας πορεία

«To άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου» σχολιάζει ο πρωθυπουργός.

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogrοup.

Και συνεχίζει: «Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Τασούλας: Αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας

Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο Προέδρο του Eurogroup, επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, τον οποίο συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Δένδιας: Θερμά συγχαρητήρια για την τεράστια επιτυχία

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του Εurogroup».

Ζαχαράκη: Μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας

Για μία “μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπο τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη”, έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Συγχαρητήρια Κυριάκο!»

Θεοδωρικάκος: Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά

Δήλωση από την Ουάσινγκτον έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, σήμερα ο άξιος συνάδελφος ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup.

Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά. Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα».

Κεραμέως: Εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων.

«Μπράβο @Pierrakakis! Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Πρόεδρος του Eurogroup! Η εκλογή του αναδεικνύει την προσωπική του αφοσίωση και ικανότητα στη διαχείριση οικονομικών πολιτικών, και βεβαίως την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς την Ελλάδα ως αξιόπιστου και καθοριστικού μέλους της ευρωζώνης. Εύχομαι καλή επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει!» σημειώνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Σκέρτσος: Εθνική συλλογική επιτυχία

Στις αιτίες της εκλογής του Κυριάκου Πιερράκάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά, «η ανάδειξη της Ελλάδας στην ηγεσία του Eurogroup είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων που υπέφεραν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης αλλά άντεξαν και κατάφεραν τελικά μέσα από πολλές θυσίες να κρατήσουν την πατρίδα μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Είναι μια νίκη ειδικά της γενιάς των σημερινών τριαντάρηδων, σαραντάρηδων και πενηντάρηδων που είδαν τις ζωές και τα όνειρά τους να παγώνουν για 10 χρόνια και την πατρίδα μας να διασύρεται σαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης.

Είναι τελικά μια νίκη της Ελλάδας που πιστεύει στον επαγγελματισμό, στην ατομική και συλλογική ευθύνη, στη σοβαρότητα, στην πρόοδο που έρχεται ως αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, στον υγιή πατριωτισμό και ταυτόχρονα στη συλλογική δύναμη της Ευρώπης».

Και, ο υπουργός Επικρατείας συνεχίζει: «Το 2019 κανείς μας δεν πίστευε ότι 6,5 χρόνια μετά η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει αυτό το απροσδόκητο θαύμα. Κι όμως το καταφέραμε χάρη στην εμπνευσμένη ηγεσία, το όραμα, το πείσμα και το σταθερό χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας.

Το καταφέραμε χάρη στις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Αλέξη Πατέλη, τον Μιχάλη Αργυρού.

Και βεβαίως το καταφέραμε χάρη στην χαρισματική προσωπικότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, που οδηγεί τη χώρα από τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, στο άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τώρα στην κορυφή του Eurogroup”, υπογραμμίζει.

«Η θέση αυτή είναι συμβολική και ταυτόχρονα πολύ ουσιαστική. Δείχνει ότι η Ελλάδα από ουραγός μπορεί να ηγηθεί και να συνδιαμορφώσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η Ελλάδα αλλάζει πίστα» καταλήγει.

Μαρινάκης: Αναγνώριση της προόδου της χώρας και δικαίωση των θυσιών των πολιτών

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: [Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!».

Κώτσηρας: Ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας

Η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιστορική στιγμή και κορυφαία επιτυχία για τη χώρα μας.

Συνιστά σαφή διεθνή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και επισφραγίζει την οριστική επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων. Από επίκεντρο της κρίσης πριν από μια δεκαετία, η χώρα μας επανέρχεται δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως δύναμη ευθύνης και αξιόπιστος εταίρος, αφήνοντας οριστικά πίσω μια τραυματική εποχή, κατά την οποία η θέση της στην Ευρώπη τέθηκε εν αμφιβόλω.

Σήμερα, στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έχει ανακτήσει το κύρος της και αποτελεί παράδειγμα υπευθυνότητας. Η σκληρή δουλειά, οι γενναίες μεταρρυθμίσεις και οι κόποι των Ελλήνων πολιτών δικαιώνονται.

Έχοντας την τιμή να συνεργάζομαι με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χαρά μου για την εκλογή του είναι διπλή – τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για όσα σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με την εμπειρία, τη μεθοδικότητα, το στρατηγικό του όραμα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους ομολόγους του, είναι ο πλέον κατάλληλος να ηγηθεί του Eurogroup. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας.

