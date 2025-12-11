Μητσοτάκης:-Ημέρα-υπερηφάνειας-για-την-Ελλάδα,-την-κυβέρνηση-και-όλους-τους-πολίτες-η-εκλογή-Πιερρακάκη

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Νικήτας Κακλαμάνης: Εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

«Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» σημειώνει επίσης ο πρωθυπουργός στηδήλωσή του και επισημαίνει:

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης , εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Ως την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά του στον υπουργό. Μάλιστα, επισήμανε ότι η σημερινή είναι μια μέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για επίτευγμα της χώρας και αναγνώριση του κύρους της.

Ο πρόεδρος της Βουλής σημειώνει επίσης: «Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη. Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Η ανάρτηση Χατζηδάκη

«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει:

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Ο Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ο Kyriakos Pierrakakis είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών.

Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά.

Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!»

Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Ο ⁦@Pierrakakis ⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 11, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε ανάρτησή του ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στον @Pierrakakis που εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup! Μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο & την 🇬🇷, που επιβεβαιώνει πως μετά την περίοδο της κρίσης, της αμφιβολίας & της αβεβαιότητας, εξελίσσεται σε παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας & οικονομικής ανάπτυξης.

— Christos Dimas (@ChristosDimas_) December 11, 2025

H πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Απόψε, εδώ στις Βρυξέλλες, η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Kyriakos Pierrakakis στη θέση του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της προσωπικής του αξίας και, ταυτόχρονα, αντανακλά την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημειώνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου.

Και προσθέτει: «Όλοι θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές του 2015, όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε με έξοδο από την ευρωζώνη εξαιτίας των χειρισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ διαφορετική: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Kyriakos Mitsotakis. Ενισχύει την εικόνα και την προοπτική της χώρας μας τοποθετώντας την στον πυρήνα της ΕΕ.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη!»

Σταϊκούρας: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την πρόοδο και την αξιοπιστία της Ελλάδας

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ανάδειξη Έλληνα υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς κύκλους» και αντανακλά τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει σήμερα στη χώρα «να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα και πιο ενεργό ρόλο». Η δυνατότητα ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, προσθέτει, καταδεικνύει «τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 στην οικονομία» και την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πρώην υπουργός σημειώνει, επίσης, ότι η εκλογή Πιερρακάκη «επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών».

Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές του προς τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup για καλή επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως θα συμβάλει «στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνοχής στην Ευρωζώνη».

Συγχαρητήρια Δήλωση Γιάννη Στουρνάρα για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σε δήλωσή της για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφέρει:

Πριν από μόλις μία δεκατία, η χώρα έμπαινε στο πιο μακρύ και σκοτεινό εξάμηνο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Από τα επικίνδυνα καμώματα ενός ανεύθυνου Υπουργού Οικονομίας, στη δήθεν «σκληρή διαπραγμάτευση», στο δημοψήφισμα της εξαπάτησης και, τελικά, στην κωλοτούμπα που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής απομόνωσης. Ήταν η περίοδος που η πατρίδα μας είχε μεταβληθεί στο «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και του Eurogroup, με μηδενική αξιοπιστία και καμία δυνατότητα να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό μέλλον.

Σήμερα η χώρα μας έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup το αποδεικνύει. Από χώρα αποσυνάγωγη, συνδιαμορφώνει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης από την πρώτη γραμμή.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι ένα επίτευγμα που αποτελεί τιμή για την Παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τη χώρα. Αντανακλά όλες τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και τη σταθερή, μεθοδική δουλειά της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δίκαιη μείωση των φόρων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Ο δρόμος της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην αξιοπιστία, στις ιδέες και στη σκληρή δουλειά. Και σήμερα, αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποδίδει.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, όχι ως δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση, αλλά ως μια χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων.