Μικτές-τάσεις-στη-wall:-Η-κατάρρευση-της-oracle-πυροδοτεί-νέα-ανησυχία-για-ai-boom

Ο S&P 500 υποχωρεί την Πέμπτη 11/12, καθώς τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Oracle αναζωπύρωσαν τους φόβους για τις υπερτιμημένες μετοχές τεχνολογίας, ακόμη και μετά τη νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, η οποία είχε δώσει ώθηση στις αμερικανικές αγορές την προηγούμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο ευρύς δείκτης μειώθηκε κατά 0,54% στις 6.849,66 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 1,19% στις 23.375,999 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 212 μονάδες, ή 0,44% στις 48.270,71 μονάδες .

Η μετοχή της Oracle κατρακύλησε κατά 14%, αφού η εταιρεία cloud computing παρουσίασε απογοητευτικά τριμηνιαία έσοδα και ανακοίνωσε αύξηση στις δαπάνες της, εντείνοντας τις ανησυχίες για το χρέος της εταιρείας.

Η έκθεση ενίσχυσε τη συζήτηση γύρω από το πόσο γρήγορα οι τεχνολογικές εταιρείες θα μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδη από τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Κι άλλες μετοχές συνδεδεμένες με τον κλάδο της AI υποχώρησαν μετά το κλείσιμο της αγοράς: οι Nvidia και AMD έπεσαν πάνω από 2% η καθεμία, ενώ η CoreWeave υποχώρησε κατά 6%.

Οι κινήσεις αυτές φρέναραν τη δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης, κατά την οποία ο S&P 500 έκλεισε μόλις «ανάσες» μακριά από νέο ιστορικό υψηλό, μετά την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος και να αποκλείσει μια νέα αύξηση. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,5% – 3,75%, και έδωσε σήμα για βραδύτερο ρυθμό νέων μειώσεων.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι «σε καλή θέση να περιμένει και να δει πώς εξελίσσεται η οικονομία», σημειώνοντας παράλληλα ότι οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν συμβάλει στην άνοδο του πληθωρισμού.

Την Τετάρτη, και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος, ενώ ο Russell 2000, που περιλαμβάνει μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Οι μικρότερες εταιρείες ωφελούνται συχνά περισσότερο από χαμηλότερα επιτόκια, καθώς το κόστος δανεισμού τους συνδέεται στενότερα με τα επιτόκια της αγοράς.

Παρά το θετικό κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης, αρκετοί επενδυτές καλούν σε προσοχή, καθώς η Fed παραμένει σε στάση αναμονής σχετικά με τον μελλοντικό δρόμο της νομισματικής πολιτικής.

«Δεν μας εκπλήσσει η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία στις αγορές, δεδομένου ότι η Fed συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια ενώ η οικονομία αναπτύσσεται», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επενδυτικός διευθυντής της Northlight Asset Management. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα ροζ γυαλιά θα βγουν όταν οι επενδυτές συνειδητοποιήσουν ότι η πορεία προς χαμηλότερα επιτόκια μπορεί να διαρκέσει περισσότερο ή να μη συμβεί καθόλου, στο βαθμό που τώρα πιστεύουν».

Η Έλεν Χέιζεν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της F.L. Putnam Investment Management, σημείωσε ότι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τα μελλοντικά επιτόκια και τα αντιφατικά δεδομένα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας μπορεί «να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα και υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου σε αγορές όπως οι μετοχές καθώς πλησιάζουμε το 2026».