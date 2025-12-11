Μύλος-στην-εξεταστική:-Σιγά-μην-σκίσεις-κανένα-καλσόν,-φώναξε-η-Κωνσταντοπούλου-στη-Συρεγγέλα,-δείτε-βίντεο

Αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.

Στον διάλογο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε με σεξιστική αναφορά στην προεδρεύουσα της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.

Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Τι είπατε;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;

Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα

Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε την σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία

Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;

Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί

Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο

Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.