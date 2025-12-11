Close Menu
    Thursday, December 11
    Μύλος στην εξεταστική: Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν, φώναξε η Κωνσταντοπούλου στη Συρεγγέλα, δείτε βίντεο

    Πολιτική 2 Mins Read

    Αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθεσε ερωτήματα στον μάρτυρα.

    Στον διάλογο παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε με σεξιστική αναφορά στην προεδρεύουσα της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα.

    Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

    Ξυλούρης: Όχι.

    Μπάρκας: Τι είπατε;

    Ξυλούρης: Όχι.

    Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

    Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

    Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;

    Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

    Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

    Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα

    Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

    Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε την σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

    Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

    Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

    Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία

    Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

    Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

    Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;

    Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί

    Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο

    Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο

    Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.

    Κωνσταντoπούλου προς Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»

