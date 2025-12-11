Ντομπρόβσκις:-Ελπίδα-για-συμφωνία-με-το-Βέλγιο-για-τα-δεσμευμένα-ρωσικά-περιουσιακά-στοιχεία

Η Επιτροπή «δεν προτείνει ούτε κατάσχεση ούτε δήμευση των περιουσιακών στοιχείων», αλλά μόνο τη χρήση των χρηματικών υπολοίπων που συνδέονται με αυτά, σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις, αναφερόμενος στις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο ίδιος τόνισε ότι συνεργάζονται στενά με τις βελγικές αρχές για την επίλυση των διαφορών και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του σημερινού άτυπου δείπνου του Eurogroup, που θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια. ο Επίτροπος εξήγησε ότι Τέλος,