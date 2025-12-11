Ντομπρόβσκις: Σημαντικός ο συμβολισμός της εκλογής Πιερρακάκη – Η Ελλάδα μια από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις

Τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup συνεχάρη ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα.

Μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, για την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρωζώνη, χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Επίτροπος αρμόδιος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Eurogroup.

Αφού συνεχάρη τον Έλληνα ΥΠΕΘΟ, υπενθύμισε τη ραγδαία οικονομική κρίση που είχε βιώσει Ελλάδα, που έθεσε υπό αμφισβήτηση ακόμη και την ίδια τη συμμετοχή της χώρας στο ευρώ. Σήμερα, όμως, είπε ο Ντομπρόβσκις, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη, με δημοσιονομικό πλεόνασμα αλλά και τον ΥΠΕΘΟ της στο «τιμόνι» του Eurogroup. «Ανυπομονούμε να εργαστούμε στενά μαζί του για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αδράξουμε τις ευκαιρίες μπροστά», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σχετικά με την ατζέντα που καλείται να διαχειριστεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Ντομπρόβσκις είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένα θεσμικά ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται το Eurogroup, αλλά και ευρύτερα, υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, η ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Σημείωσε, μάλιστα, ότι στη σημερινή παρουσίαση ο Κ. Πιερρακάκης τόνισε αρκετά από αυτά τα ζητήματα, με επίκεντρο την προαγωγή μιας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει μακρά εμπειρία σε κυβερνητικό αξίωμα και βαθιά γνώση που θα είναι πολύ χρήσιμα στο Eurogroup αλλά και πολύ σημαντικά για την αποστολή του ESM, δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Πιερ Γκραμένια. Σημειώνεται ότι, ως είθισται, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει και την προεδρία του ESM. Επικαλούμενος τη σύνδεση με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και μαθηματικούς, ο Γκραμένια εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Πιερρακάκης θα είναι σπουδαίος πρόεδρος του Eurogroup.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εκλογή του κ. Πιερρακάκη. Μπορεί να χτίσει πάνω στα επιτεύγματα και την ισχυρή ηγεσία του Πασκάλ Ντόναχιου. Οι προτεραιότητες στον ESM είναι να διασφαλίσουμε πως ο οργανισμός μας επιτελεί τον σκοπό του σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Έχουμε γεωπολιτικές προκλήσεις που χρήζουν προσοχής και, εάν ο ESM μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό, είμαι σίγουρος ότι με τον νέο Πρόεδρο μπορούμε να αδράξουμε τις ευκαιρίες», είπε.

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Η εκλογή διηγείται ένα ωραίο στόρι ανάκαμψης

Τη βεβαιότητά του πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ένας σπουδαίος ηγέτης του Eurogroup -όπως είναι και σπουδαίος ΥΠΕΘΟ- εξέφρασε ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Roland Lescure μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η εκλογή λέει μια ωραία ιστορία, αυτή μιας χώρας που πριν από περίπου 10 χρόνια βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, απέκτησε ένα δίκτυ ασφαλείας που σχεδιάστηκε μέσα στο Eurogroup, έκανε μια τιτάνια προσπάθεια (μείωση χρέους, ανάπτυξη) και επέστρεψε δυναμικά. Την ίδια αισιοδοξία μοιράστηκε και ο Γερμανός ομόλογός του, Lars Klingbeil. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία μας εντός του Eurogroup», είπε. «Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική».