Ξεκίνησε-η-μάχη-για-τη-διαδοχή-της-Λαγκάρντ-στην-ΕΚΤ 

Μπορεί η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λήγει σε σχεδόν δύο χρόνια, αλλά φαίνεται πώς ξεκίνησε η μάχη για τη διαδοχή της.

Το ερώτημα για το ποιος ή ποια θα μπορούσε να διαδεχθεί τη Γαλλίδα Λαγκάρντ έχει πλέον τεθεί, περισσότερο από όλα, στη Γερμανία, καθώς ξαφνικά υπάρχουν δύο πιθανοί υποψήφιοι από τη χώρα αυτή.

Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσε μάλιστα η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, που κατέστησε σαφές πώς θα ήταν έτοιμη να διαδεχθεί την Λαγκάρντ, όταν λήξει η θητεία της σημερινής προέδρου τον Οκτώβριο του 2027.

«Αν μου το ζητούσαν, θα ήμουν έτοιμη», δήλωσε η Σνάμπελ, σε συνέντευξή της στο - ,την περασμένη Δευτέρα.

Η 54χρονη Γερμανίδα οικονομολόγος θεωρείται υποστηρικτής της αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Μιλώντας στο - μάλιστα δήλωσε με βεβαιότητα ότι τα επιτόκια δεν βρίσκονται «σε καλό επίπεδο» – όπως έχουν επανειλημμένα πει η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες – αλλά έχουν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η Σνάμπελ βλέπει άλλωστε κινδύνους για την οικονομία, και τον πληθωρισμό να κινείται ανοδικά.

«Ένα Γερμανικό «γεράκι» για την κορυφαία θέση της ΕΚΤ;», διερωτάται μάλιστα η FAZ, καθώς η Σνάμπελ είναι το πρώτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της αύξησης των βασικών επιτοκίων στην ευρωζώνη, μετά τις οκτώ μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Η θητεία της Σνάμπελ λήγει επίσης μέχρι το τέλος του 2027 και τυπικά. οι θητείες των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παραταθούν. Ωστόσο, οι νομικοί της ΕΚΤ αναζητούν τρόπους να παρακαμφθεί αυτό το πρόβλημα, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα.

Από κοντά και ο πρόεδρος της Bundesbank

Εκτός από την Σνάμπελ όμως , και ο Γερμανός πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του ως τον επόμενο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Κατ’ αρχήν, οποιοσδήποτε κεντρικός τραπεζίτης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαδεχθεί την κορυφαία θέση στο Ευρωσύστημα. Και εξωτερικοί υποψήφιοι με διαφορετικά προφίλ έχουν επίσης μια ευκαιρία», δήλωσε ο Νάγκελ στο Der Spiegel.

Ο σκεπτικισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη απέναντι στους προκατόχους του στην Bundesbank και η υποτιθέμενη άκαμπτη στάση τους στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής, δεν παίζει κανένα ρόλο για τον Νάγκελ.

Ο πρόεδρος της Bundesbank ανησυχεί πάντως ότι οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται από το ένα ιστορικό υψηλό στο επόμενο, λόγω των επενδύσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) από τους αμερικανικούς ψηφιακούς κολοσσούς. «Εχουμε δει στο παρελθόν ότι τέτοιες προσδοκίες δεν υλοποιούνται απαραίτητα. Ως κεντρικοί τραπεζίτες, είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Νάγκελ και προειδοποιεί: «Οι επενδυτές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν επαρκώς. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αποτιμήσεις μπορούν επίσης να μειωθούν».

Προσοχή στα αδιαφανή κεφάλαια

Ο Νάγκελ εκφράζει παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την άνθηση των ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων, ο όγκος των οποίων εκτιμάται πλέον σε περισσότερα από 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα κεφάλαια δανείζονται χρήματα από συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα, για να δανείσουν σε εταιρείες, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές τράπεζες. Πολλά από αυτά τα επενδυτικά οχήματα εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, δεν ρυθμίζονται και δεν έχουν διαφάνεια.

«Αυτή η αγορά είναι αδιαφανής και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη διεθνή βάση δεδομένων, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να εντοπίζουμε καλύτερα τους κινδύνους εκεί», τονίζει ο Νάγκελ. «Μια κούρσα απελευθέρωσης θα ήταν λάθος. Η δεκαετία του 1980 το απέδειξε ήδη αυτό, όταν οι χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ απελευθερώθηκαν και πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συνέχεια κατέρρευσαν. Η Ευρώπη έχει βάσιμους λόγους να διατηρήσει τους τραπεζικούς κανονισμούς της», προειδοποιεί ο Νάγκελ.

Ουδείς Γερμανός, πρόεδρος στην ΕΚΤ

Μπορεί οι υποψήφιοι από τη Γερμανία να είναι δύο μέχρι στιγμής- αν και ακούγεται ακόμη και το όνομα του Γκέργξ Κούκις-πρώην υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς- αλλά μέχρι σήμερα, ουδείς Γερμανός έχει διατελέσει ποτέ. Πρόεδρος της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των φαβορί για τη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ είναι ο πρώην επικεφαλής της Ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την Λαγκάρντ θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στην ηγεσία της Κομισιόν. Η θητεία της σημερινής, επίσης Γερμανίδας προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκπνέει το 2029, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θεωρείται αδύνατον και στις δύο ηγετικές θέσεις της ΕΕ- Κομισιόν και ΕΚΤ- να βρίσκονται αξιωματούχοι από τη Γερμανία.

Μια Ελληνίδα αντιπρόεδρος;

Αν η διαδοχή της Λαγκάρντ φαντάζει πιο μακρινή, δεν ισχύει το ίδιο για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ, καθώς τον προσεχή Μάιο εκπνέει η θητεία του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος.

Ηδη ανοίγει το «βιβλίο» των υποψηφίων και ανάμεσά τους είναι ο γνωστός μας, Ολι Ρεν, διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, αλλά και η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Μάρτιο του 2021 και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 2024.

Τραπεζικές πηγές στις Βρυξέλλες έλεγαν μάλιστα ότι η «τύχη» της κυρίας Παπακωνσταντίνου για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ, μπορεί να συνδέεται από την εκλογή ή όχι σήμερα, του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.