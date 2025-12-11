Οι-ευρωαγορές-ανοίγουν-πτωτικά-παρά-τη-νέα-μείωση-επιτοκίων-της-fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις την Πέμπτη (11/12), καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τη νέα μείωση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και τα συνοδευτικά σχόλια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,29% στις 576.51 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται πτωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,22% στις 24,063.50 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE κινείται κοντά στο μηδέν, στις 9,658.50 μονάδες. Από την άλλη, ο γαλλικός CAC παρουσιάζει μικρή άνοδο 0,15% στις 8,034.98 μονάδες.

Όσον αφορά του περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κινείται επίσης πτωτικά κατά 0,11% στις 16,728.36 μονάδες. Ο ιταλικός MIB καταγράφει μικρή μείωση 0,09% στις 43,441.00 μονάδες, ενώ και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,19% στις 8,003.33 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές αντιδρούν στη χθεσινή τρίτη μείωση επιτοκίων της Fed για φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα περιέκοψε το επιτόκιο των Ομοσπονδιακών Κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,5%–3,75%, αλλά έστειλε σήμα ότι ο δρόμος για περαιτέρω μειώσεις θα είναι πιο δύσκολος.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, δήλωσε ότι η μείωση φέρνει τη Fed σε μια άνετη θέση όσον αφορά τα επιτόκια.

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση για να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία», είπε ο Πάουελ, σημειώνοντας ότι οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Πάουελ πλησιάζει στο τέλος της, καθώς διανύει τη δεύτερη προεδρική του περίοδο και έχει απομείνει μόνο σε τρεις συνεδριάσεις πριν παραδώσει τη θέση στον υποψήφιο του Τραμπ.

Τα futures των S&P και Nasdaq υποχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης, καθώς τα αποτελέσματα της Oracle αναζωπύρωσαν τους φόβους για τις υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές — ακόμη και μετά τη χθεσινή ώθηση που έδωσε στις αμερικανικές μετοχές η μείωση επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δημοσιεύει την τελευταία της απόφαση νομισματικής πολιτικής, αλλά αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.