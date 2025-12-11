Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, December 11
    ΟΠΕΚΕΠΕ:-Ο-πρόεδρος-και-τα-στελέχη-του-είναι-διαθέσιμοι-σε-όλα-τα-κόμματα
    ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα

    ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα

    Οικονομία 1 Min Read

    «Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών σε ανακοίνωση του.

    Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι:

    -Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

    -Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

    Καταλήγοντας, ο Οργανισμός Πληρωμών αναφέρει: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com