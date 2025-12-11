Ο-ξένος-Τύπος-για-την-εκλογή-Πιερρακάκη-στο-eurogroup:-Πού-ήταν-η-Ελλάδα-και-πού-έφτασε

Στον συμβολισμό της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup εστιάζουν πολλά ξένα μίντια.

Στον συμβολισμό της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup εστιάζουν πολλά ξένα μίντια, υπενθυμίζοντας πού ήταν η Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια και πού έφτασε.

Τι αναφέρουν μεγάλα ξένα μέσα για την ελληνική προεδρία του Eurogroup:

Washington Post: Μια κίνηση που θα θεωρούνταν αδιανόητη μόλις πριν από 10 χρόνια, όταν η χώρα είχε εγκλωβιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση που απείλησε να την πετάξει έξω από την Ευρωζώνη.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2009, μια διαδοχική σειρά προέδρων του Eurogroup επισκέπτονταν την Αθήνα για συναντήσεις με τον τότε Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, με κάθε ανακοινωθέν να εξετάζεται εξονυχιστικά για οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με την τύχη της χώρας.

-: Αρχικά σχεδιασμένο ως ένα άτυπο όργανο για ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μετατράπηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα μέρη συζήτηση κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους. Πριν από περίπου μια δεκαετία διαπραγματευόταν αργά τη νύχτα συμφωνίες για έκτακτες διασώσεις χωρών, την αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα δάνεια της τελευταίας στιγμής που θα έσωζαν την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.

Αυτό καθιστά την ανάδειξη του Πιερρακάκη ως Προέδρου του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από αυτές πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που εμφανίζουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό.

Reuters: Η Ελλάδα χρειάστηκε να διασωθεί τρεις φορές μεταξύ 2010 και 2015 από τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση μετά από χρόνια υπερβολικού δανεισμού και υπερβολικών δαπανών. Πλέον έχει σταθερή οικονομική ανάπτυξη πάνω από 2%, τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων στην ευρωζώνη, πλεονάσματα προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος που, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, μειώνεται γρήγορα εδώ και χρόνια.

Politico: Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα που πριν από μόλις μία δεκαετία βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο σφοδρής κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει θεαματικά το χρέος της στο περίπου 147% του ΑΕΠ — αν και παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Δείτε εδώ ολόκληρο το δημοσίευμα με τίτλο: Από το Grexit στο Eurogroup, το στόρι ανάκαμψης της Ελλάδας