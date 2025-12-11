Πέντε-πιστωτικοί-κίνδυνοι-για-τα-κέντρα-δεδομένων-τεχνητής-νοημοσύνης

Καθώς ο «πυρετός» για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ωθήσει τις παγκόσμιες μετοχές σε ιστορικά υψηλά, τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την τροφοδοσία της τεχνολογίας χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο με χρέος, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους.

Έκθεση της UBS τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι οι συμφωνίες χρηματοδότησης κέντρων δεδομένων και έργων τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, από 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο το 2024, με την αυξημένη προσφορά από τον τομέα να αναμένεται να είναι καθοριστική για τις πιστωτικές αγορές το 2026.

«Η δημόσια και ιδιωτική πίστωση φαίνεται να έχει γίνει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και η ταχεία ανάπτυξή της προκάλεσε ορισμένες ανησυχίες», δήλωσε ο Άντον Ντομπρόφσκι, ειδικός χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Τ. Ρόου Πράις.

«Παρόλο που μέχρι στιγμής η αύξηση της προσφοράς έχει αντιμετωπιστεί με σχετικά υγιή ζήτηση, αυτός είναι ο τομέας που πρέπει να παρακολουθείται, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες», πρόσθεσε ο Ντομπρόφσκι.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αυξανόμενος ρόλος του χρέους στην άνθηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να αυξήσει τους πιθανούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εάν οι αποτιμήσεις διορθωθούν.

Ο Κρίστοφερ Κράμερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και ανώτερος επενδυτής στην ομάδα Investment Grade Credit στην Neuberger, δήλωσε στο Reuters ότι η αγορά έχει δει μια διαρθρωτική μετατόπιση, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας χρηματοδοτούν τις φιλοδοξίες τους για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν ήταν πραγματικά σημεία εστίασης στην αγορά μας από την άποψη της έκδοσης χρέους, και αυτό προφανώς αλλάζει δραματικά… κάθε φορά που το έχετε αυτό, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες», δήλωσε στις 28 Νοεμβρίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι μόνο από την άποψη ότι η αγορά αλλάζει. Θα έχετε μια διαφορετική δυναμική, δημιουργεί μια ευκαιρία να αναλάβουμε κινδύνους και να δημιουργήσουμε αξία για τους επενδυτές μας», πρόσθεσε ο Κράμερ.

Ακολουθούν πέντε γραφήματα που δείχνουν πώς το χρέος χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης για τον χώρο.

1) Oracle: Η άνοδος της τιμής των CDS αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών

Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 13% την Πέμπτη, πυροδοτώντας ένα ευρύτερο selldown στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς οι μαζικές δαπάνες και οι αδύναμες προβλέψεις της ενίσχυσαν τις αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα αποδώσουν τα μεγάλα στοιχήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, των οποίων οι εταιρείες εξαρτώνται εδώ και καιρό από ισχυρές ταμειακές ροές για τη χρηματοδότηση των δαπανών σε νέες πρωτοβουλίες, δήλωσαν ότι οι δαπάνες είναι απαραίτητες για μια τεχνολογία που θα μεταμορφώσει την εργασία και θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικές, υποστηρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η υποεπένδυση και όχι η υπερβολική δαπάνη.

Στο αποκορύφωμά τους τον Σεπτέμβριο, οι μετοχές της Oracle είχαν σχεδόν διπλασιάσει την αξία τους από την αρχή του έτους, χάρη σε μια συμφωνία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI. Αλλά έκτοτε έχουν μειωθεί κατά 44%.

Τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s επεσήμανε αρκετούς πιθανούς κινδύνους στις νέες συμβάσεις της Oracle, αλλά δεν έλαβε καμία δράση αξιολόγησης.

Τα επίπεδα χρέους της Oracle αποτελούν σημείο εστίασης για τους επενδυτές, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περισσότερης έκδοσης χρέους μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS), μια μορφή ασφάλισης έναντι αθέτησης, έχουν εκτοξευθεί σε τουλάχιστον πενταετή υψηλά.

Η Saba Capital Management του Μπόαζ Γουάινστιν πούλησε πιστωτικά παράγωγα τους τελευταίους μήνες σε δανειστές που αναζητούσαν προστασία σε εταιρείες όπως η Oracle και η Microsoft, ανοίγοντας νέα καρτέλα, ανέφερε το Reuters τον περασμένο μήνα.

2) Έκρηξη της επενδυτικής βαθμίδας της τεχνητής νοημοσύνης

Η αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (IG) έχει δει μια τεράστια εισροή τεχνολογικών εκδόσεων τους τελευταίους μήνες. Οι μεγάλες συμφωνίες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο περιελάμβαναν 18 δισεκατομμύρια δολάρια από την Oracle και 30 δισεκατομμύρια δολάρια από την Meta. Η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google, ανακοίνωσε επίσης νέο δανεισμό.

Η JP Morgan εκτιμά ότι οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν το 14% του δείκτη επενδυτικής βαθμίδας, ξεπερνώντας τις αμερικανικές τράπεζες ως τον κυρίαρχο τομέα.

Ωστόσο, οι συμφωνίες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα των σχεδόν 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε εκδόσεις χρέους IG στις ΗΠΑ που αναμένονται το 2025.

3)Περισσότερα ομόλογα «υψηλής απόδοσης» που σχετίζονται με την ΤΝ

Υπήρξε επίσης έκδοση συνδεδεμένη με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης, όπου οι εκδότες έχουν χαμηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά στους επενδυτές προσφέρονται υψηλότερες αποδόσεις.

Συνολικά, η έκδοση ομολόγων junk tech βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic.

Ο Αλ Κάτερμολ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος και ανώτερος αναλυτής στην Mirabaud Asset Management, δήλωσε ότι μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, η ομάδα του δεν είχε επενδύσει σε κανένα από τα συνδεδεμένα με την Τεχνητή Νοημοσύνη IG ή ομόλογα υψηλής απόδοσης που είχαν πρόσφατα κυκλοφορήσει στην αγορά.

«Μέχρι να δούμε τα κέντρα δεδομένων να παραδίδονται εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού και να παρέχουν την υπολογιστική ισχύ που προορίζονται – και εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για αυτήν – δεν έχει δοκιμαστεί», δήλωσε ο Κάτερμολ στο Reuters.

«Και επειδή δεν έχει δοκιμαστεί, γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αποζημιωθείς σαν μετοχή… όχι χρέος», πρόσθεσε.

4) Ο αυξανόμενος ρόλος της ιδιωτικής πίστωσης στη χρηματοδότηση της ΤΝ

Η ιδιωτική πίστωση – που παρέχεται από εταιρείες επενδύσεων, αντί για τράπεζες – χρηματοδοτεί επίσης κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η UBS εκτιμά ότι τα δάνεια τεχνητής νοημοσύνης από ιδιωτικές πιστώσεις ενδέχεται να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τους 12 μήνες έως τις αρχές του 2025.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι αγορές ιδιωτικών πιστώσεων θα μπορούσαν να παρέχουν πάνω από το μισό του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που απαιτούνται για την κατασκευή του κέντρου δεδομένων έως το 2028.

5)Περιουσιακά στοιχεία (ABS)

Τα τιτλοποιημένα προϊόντα, όπως οι τίτλοι που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (ABS), θα βοηθήσουν επίσης στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρει η Morgan Stanley.

Συνδυάζουν μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως δάνεια, χρέη πιστωτικών καρτών ή – στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης – ενοίκιο που καταβάλλεται σε ιδιοκτήτη κέντρου δεδομένων από έναν ενοικιαστή μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σε ένα διαπραγματεύσιμο τίτλο.

Ενώ οι ψηφιακές υποδομές αντιπροσωπεύουν μόλις το 5%, ή 82 δισεκατομμύρια δολάρια, της αγοράς ABS των ΗΠΑ, ύψους περίπου 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η BofA σημειώνει ότι έχει επεκταθεί περισσότερο από εννέα φορές σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων υποστήριξαν το 63% αυτής της αγοράς, στην οποία αναμένει να προσθέσει 50-60 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσφορά το 2026.

Τα ABS αντιμετωπίζονται με προσοχή από την κρίση του 2008, όταν προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδείχθηκαν ότι υποστηρίζονταν από προβληματικά δάνεια και εξαιρετικά μη ρευστοποιήσιμα και πολύπλοκα περιουσιακά στοιχεία.

- Reuters