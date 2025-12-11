«Παμψηφεί»-Πρόεδρος-του-eurogroup-ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης;

Πρόεδρος του Eurogroup «παμψηφεί» ενδέχεται να εκλεγεί ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χωρίς ενδεχομένως να χρειαστεί να διεξαχθεί ψηφοφορία το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής από ευρωπαϊκές πηγές στις Βρυξέλλες, ο συνυποψήφιός του κ. Πιερρακάκη, Βέλγος υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά του, καθώς δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την υποστήριξη των περισσότερων συναδέλφων του.

«Ο κ. Βαν Πέτεγκεμ φαίνεται μέχρι τώρα να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη μόλις 5 ή 6 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης- σε σύνολο 20- γεγονός που ενισχύει την άποψη των στενών συνεργατών του να αποσυρθεί από την ψηφοφορία», αναφέρουν στη Ναυτεμπορική οι ίδιες πηγές, που έχουν γνώση των συζητήσεων που γίνονται στις Βρυξέλλες, κεκλεισμένων των θυρών.

«Ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ είναι ένας από τους μακροβιότερους υπουργούς στο Eurogrup και επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ελληνα υπουργό Οικονομικών», σημειώνουν πηγές στις Βρυξέλλες.

«Η συνεχιζόμενη άρνηση του Βελγίου να αποδεχτεί τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων στο αποθετήριο Euroclear των Βρυξελλών», θα μπορούσε να έχει λειτουργήσουν σε βάρος του βαν Πέτεγκεμ», προσθέτουν..