Παπαθανάσης:-Ιστορική-απόφαση-για-την-Ελλάδα-η-Προεδρία-του-eurogroup-από-τον-Κυριάκο-Πιερρακάκη

«Iστορική για την Ελλάδα», χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συνδέοντάς την με την πορεία μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση:

«Η ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup, μια ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και εξαιρετική τιμή για τον ίδιον, αποτελεί αποτέλεσμα και δικαίωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνιστά μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αναγνώρισης για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που με συνέπεια και αποφασιστικότητα ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς.

Ταυτόχρονα, η εκλογή Πιερρακάκη έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, όπου η εξεύρεση και η συντονισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και η στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά, καθίστανται άμεσες προτεραιότητες για όλους.

Οι γνώσεις και οι αποδεδειγμένες μεταρρυθμιστικές ικανότητες του νέου Προέδρου του Eurogroup, ενισχυμένες από την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε, αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για μια γόνιμη θητεία, στο ύψος των αναγκών αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που διανοίγονται για το μέλλον. Για την διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής της προοπτικής, με δημοσιονομική σύνεση και κοινωνικό πρόσημο. Για την ενίσχυση και ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Για μια Ευρωζώνη με επιχειρήσεις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Για μια Ευρώπη που ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κόσμο.

Δέκα χρόνια μετά από τους εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Εύχομαι στον φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Πιερρακάκη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Όπως τόνισα και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.»