Παπασταύρου:-Οι-4-βασικοί-άξονες-της-ενεργειακής-πολιτικής-της-κυβέρνησης

Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω τεχνολογίας δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει η δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τους 4 βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, καθώς και τον νέο καταλυτικό ρόλο της χώρας μας στο παγκόσμιο ενεργειακό σκηνικό, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη σημερινή συζήτηση ολοκληρώνεται η επεξεργασία και ψήφιση από τη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 (L 140)».

Αναφερόμενος στο CCS, ο Υπουργός εξήγησε ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να μην εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το δεσμεύει από τις βιομηχανικές μονάδες, το μεταφέρει με ασφάλεια και το αποθηκεύει στο υπέδαφος σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Και διευκρίνισε ότι ήδη εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, οι ΗΠΑ.

«Η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί μια άμεσα εφαρμόσιμη τεχνική λύση, καθώς και μια στρατηγική επιλογή» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση εκπομπών αερίων και τοποθετεί την Ελλάδα στην ομάδα των χωρών που προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών.

Ο κ. Παπασταύρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημόσια ασφάλεια, παραθέτοντας τις εξής δικλείδες που προβλέπει το νομοσχέδιο:

σύστημα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,

υποβολή εκθέσεων και σχεδίου παρακολούθησης από τον φορέα εκμετάλλευσης του χώρου αποθήκευσης προς την ΕΔΕΥΕΠ,

χρηματικές εγγυήσεις,

ασφάλιση των έργων,

σύστημα κυρώσεων, ποινικών και διοικητικών, ακόμη και ανάκληση άδειας.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση παραμένει συνεπής στις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις: «Το CCS δεν είναι μελλοντική επιλογή, αλλά κεντρικός πυλώνας της εθνικής στρατηγικής μετριασμού εκπομπών, για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών κλιματικών δεσμεύσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι ενσωματωμένο στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής πολιτικής για την κλιματική ουδετερότητα. σαφή και θεμελιωμένη επιλογή πολιτικής στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)».

Και ανέφερε ότι η ένταξη των τεχνολογιών CCS στο ΕΣΕΚ είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα να επιτύχει:

τους εθνικούς στόχους μείωσης εκπομπών έως το 2030,

τη συμβολή στον ευρωπαϊκό στόχο κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050,

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας κρίσιμων βιομηχανικών κλάδων.

Για τις τιμές του ρεύματος

Αναφερόμενος επίσης, στις τιμές του ρεύματος υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν 21% κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο το 1ο εξάμηνο του 2025, στη 18η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Το Πακέτο για τα Δίκτυα

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά και στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δίκτυα (Grids Package), που παρουσιάστηκε χθες και αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 15 Δεκεμβρίου, το οποίο «δικαιώνει επί της ουσίας την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι 4 άξονες της ενεργειακής πολιτικής

Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:

Επένδυση στις υποδομές και την ανθεκτικότητα των δικτύων μας,

Εξωστρέφεια και ανάπτυξη νέων διαδρομών ενέργειας,

Μετατροπή της χώρας από απλό εισαγωγέα σε παραγωγό και εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας,

Ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, με την είσοδο των δύο αμερικανικών κολοσσών, ExxonMobil στο Ιόνιο και Chevron νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Η ένταξη της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης είναι προφανώς απόρροια της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας που έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η συγκυρία είναι απαιτητική και επισφαλής, καθώς και ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για την περιβαλλοντική προστασία. «Όμως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες, επενδύουμε σε σύγχρονες τεχνολογίες και δεξιότητες, δυναμώνουμε την Πατρίδα μας και τους ανθρώπους της και προχωρούμε μπροστά, με σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση».