Παύλος-Μαρινάκης-για-αγρότες:-Διάλογος-δεν-σημαίνει-ασυδοσία-ή-ταλαιπωρία-της-κοινωνίας

«Διάλογος δεν σημαίνει ασυδοσία ή ταλαιπωρία της κοινωνίας», τόνισε για τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ακόμη η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους αγρότες.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η κυβέρνηση αναμένει από τους αγρότες να προχωρήσουν στη σύσταση ενιαίου συντονιστικού, για να υπάρξει διάλογος, σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το κύμα των επισκεπτών σε χειμερινούς προορισμούς, με τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραμονή των μπλόκων.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν απαραίτητη. «Ήταν το κλειδί για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις. Δεν είναι συζήτηση, ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τον πρωθυπουργό. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι. Κυρίως θέλουμε να γινόμαστε χρήσιμοι».

Εάν δεν αναλάμβανε η κυβέρνηση αυτή τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το μπλοκάρισμα λογαριασμών, δεν θα είχαμε πληρωμές. «Τα δύο ενδεχόμενα ήταν οι πληρωμές όπως γίνονται και μάλιστα περισσότερες πληρωμές ή καθόλου πληρωμές».

«Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά ξεκίνησαν οι πληρωμές, γίνονται και θα είναι και παραπάνω χρήματα από πέρυσι, πρόσθεσε.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ζαχαράκη: Αμετάβλητο το ανώτατο όριο των 25 μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Έως 1 μαθητής με αναπηρία ή 4 με μαθησιακές δυσκολίες ανά τμήμα – Ελάχιστα όρια φοίτησης: 5 μαθητές σε απομακρυσμένα Νηπιαγωγεία και 15 σε διθέσια Νηπιαγωγεία και επταθέσια Δημοτικά

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2025

Εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη,

Σήμερα διεξάγεται η ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup με υποψήφιο τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας και μόνο για το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων για να αναλάβει ένα τέτοιο κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα.

Η Ελλάδα, 10 χρόνια μετά τις ουρές στα ATM, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το κλειστό χρηματιστήριο και τις αμέτρητες συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών συμβουλίων και των Eurogroup της αγωνίας, έχει επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της Ευρώπης και στον πυρήνα των αποφάσεων.

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη απηχεί τις θυσίες του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Απηχεί όμως και τη μεθοδική δουλειά της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια. Επιστρέφει σταδιακά στους πολίτες, όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υλοποιεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τομών, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει το εισόδημα άνω των 4 εκατομμυρίων πολιτών, στηρίζει του νέους και τις οικογένειες και μειώνει την ανεργία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Στον ένα χρόνο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης η απήχηση του μέσου είναι άξια αναφοράς. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2024, μέχρι φέτος τον Οκτώβριο, μετακινήθηκαν 27,04 εκατομμύρια επιβάτες και, κατά μέσο όρο, κάθε μήνα γίνονταν 2,4 εκατομμύρια επιβιβάσεις.

Την περασμένη Δευτέρα, μάλιστα, είχαμε την επανέναρξη της λειτουργίας του μέσου, ενώ αναμένεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, για πρώτη φορά, η πόλη θα συνδέεται ανατολικά – δυτικά με μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς, πέραν του μετρό, ήδη, ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σίνδο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχει διάρκεια 11 λεπτών και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Σε σχέση με τα λεωφορεία, το 2019 περισσότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός κυκλοφορίας. Σήμερα είναι σε κυκλοφορία 510 λεωφορεία. Κυκλοφορεί, έτσι, το 80% του στόλου, από 41% το 2019. Ο δε μέσος όρος ηλικίας οχημάτων είναι 7,8 έτη, από 14,5 έτη το 2019.

Στο μεταξύ, 100 νέα λεωφορεία θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΘ αναμένονται τον Ιούλιο.

Σε επίπεδο προσβασιμότητας, ήδη, έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες braille στις στάσεις ΟΑΣΘ και ο στόχος είναι για 1.000 πινακίδες έως το τέλος του έτους.

Με μια σειρά ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:

• Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

• Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

• Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

• Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Η θωράκιση της χώρας μας απέναντι στην κλιματική κρίση με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών που πλήττουν ολόκληρο τον πλανήτη, συνεχίζεται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε, χθες, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο κατασκευής των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον Απρίλιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», συνολικής αξίας 311,2 εκατ. ευρώ, που αφορά στην προμήθεια οκτώ τέτοιων ελικοπτέρων, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον.

Τα ελικόπτερα θα παραδοθούν, σταδιακά, εντός τεσσάρων ετών, με τις δύο πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026 και θα έχουν 95% επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κατά τη θερινή περίοδο και ετοιμότητα απογείωσης εντός 20 λεπτών.

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την έναρξη προσφοράς των νέων, πορτοκαλί τιμολογίων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ.

Η προσφορά των πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές αναμένεται να εκκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.ά.) και από την 1η Απριλίου του 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Πληρωμές, συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ, περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά, προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ έως το τέλος του 2025.

Πρόκειται για πληρωμές που αφορούν αποκλειστικά στο τρέχον έτος. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δισ. ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν δοθεί τα υπόλοιπα 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε πληρωμές για:

– Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

– Αναδιανεμητική Ενίσχυση

– Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

– Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.

– De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

– Εξισωτική Ενίσχυση 2025

– Βιολογική Γεωργία 2024

– Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου και

– Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024

Σήμερα στις 17:00 ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα συναντηθούν με εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη θα λειτουργήσουν 13 νέα Πειραματικά Σχολεία, 9 από το σχολικό έτος 2026-2027 και 4 από το σχολικό έτος 2027-2028.

Στόχος του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων είναι η δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Αυτές οι 13 σχολικές μονάδες προστίθενται στις 120 που, ήδη, λειτουργούν στη χώρα μας και έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τον πετυχημένο θεσμό.

Αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 12:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη.