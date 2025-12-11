Πιερρακάκης:-Ανάγκη-ενότητας-και-συνεργασίας-για-τα-κοινά-συμφέροντα-της-ΕΕ

Ανάγκη εξομάλυνσης των διαφορών ανάμεσα στα κράτη. Μεγαλύτερη συνεργασία και παραγωγή αποτελεσμάτων. Οι προτεραιότητες του νέου επικεφαλής της Ευρωομάδας. Αναδείχθηκε το success story της Ελλάδας.

Στους στόχους του ως νέος επικεφαλής του Eurogroup αναφέρθηκε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην πρώτη του δήλωση αμέσως μετά την εκλογή του. Επισήμανε ότι θα εργαστεί με έμφαση στην ενότητα και στα κοινά συμφέροντα και αρχές της ΕΕ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη εξομάλυνσης των διαφορών ανάμεσα στα κράτη γιατί οι προκλήσεις είναι κοινές (αμυντικές, τεχνολογικές, καινοτομίας, μακροικονομικών ανισορροπιών) κάτι που, όπως είπε, απαιτεί κοινές πολιτικές, αλλά και στην εφαρμογή όσων λέει η έκθεση Ντράγκι. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» είπε, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία και παραγωγή αποτελεσμάτων.

Αναφέρθηκε και στο success story της Ελλάδας, το οποίο αναδείχθηκε μέσω δηλώσεων αξιωματούχων της ΕΕ για την εκλογή του. Με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ να ανακοινώνει εκ των προτέρων πως θα δώσει την ψήφο του στον Έλληνα υποψήφιο, αλλά και τον Γάλλο ομόλογό του να σπεύδει αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να εκθειάζει την πρόοδο της Ελλάδας.

Οι δηλώσεις Πιερρακάκης

Αναλυτικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως τα επόμενα χρόνια, «ο στόχος μου θα είναι να εργαστώ για να διατηρήσω τo Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, στα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα που βασίζεται στις βασικές αξίες της Ένωσης».

Επισήμανε πως «υπάρχουν δύο μαθήματα, όπως ανέφερα προηγουμένως στη σύνοδο στους συναδέλφους μου, που έγιναν πιο έντονα για μένα τις τελευταίες εβδομάδες».

Το πρώτο είναι πως «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη» μεταξύ του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης κλπ. έχουν υποχωρήσει, επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ είναι κοινές. Εξήγησε πως έχουμε τις κοινές αμυντικές τους προκλήσεις που απορρέουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. «Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές».

Στο δεύτερο σημείο που έθιξε για την έκθεση Ντράγκι επισήμανε πως «ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας θα πρέπει να γίνει συνώνυμο της επίτευξης αποτελεσμάτων. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και έντονη εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο σκοπεύω να επικεντρωθώ» είπε. Αναφέρθηκε και στους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της Ενιαίας Αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και της ενίσχυσης των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανάπτυξη.

Για την «Ελλάδα και τον λαό της» ανέφερε πως «νομίζω ότι πριν από 10 χρόνια η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες αφορούσε το αν η Ελλάδα θα έβγαινε ή όχι από την ευρωζώνη». Ωστόσο τα κατάφερε και «αυτό είναι μια απόδειξη, θα έλεγα, πολλών πραγμάτων, είναι μια απόδειξη της συλλογικής δύναμης του λαού, είναι μια απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της λήψης βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές».

Πρόσθεσε πως «είναι μια απόδειξη της μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας του Κυριάκου Μητσοτάκη» και της κυβέρνησης που «κατάφερε να φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Επίσης, είπε πως είναι «μια απόδειξη της συλλογικής κατανόησης μιας γενιάς που μεταβολίζει πλήρως τόσο τους κινδύνους της εφησυχασμού όσο και τις ευκαιρίες των μεταρρυθμίσεων. Και το λέω αυτό επειδή αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιώδες ευρωπαϊκό».

Κατέληξε λέγοντας πως «θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη μέλη για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσω τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι ταυτόχρονα έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».