Πρόεδρος-του-eurogroup-εξελέγη-ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης

Nέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας στην ψηφοφορία έναντι του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες Την προεδρία του Eurogroup αναλαμβάνει ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αφ’ ότου επικράτησε στην ψηφοφορία έναντι του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ως πρόεδρος του Eurogroup από αύριο 12 Δεκεμβρίου και η θητεία του θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια. Η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου υπό τον Έλληνα επικεφαλής θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το κλίμα υπέρ του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είχε διαφανεί νωρίς και κυρίως όταν ο Γερμανός ομόλογός του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν τη συνεδρίαση.

Εκείνο που φαίνεται ότι επηρέασε υπέρ του Έλληνα υποψήφιου ήταν – ανάμεσα σε άλλα – και η συνεχιζόμενη άρνηση της βελγικής κυβέρνησης να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο Βέλγος υπουργός επιχείρησε να αναβληθεί για άλλη ημέρα η σημερινή ψηφοφορία.

- Deutsche Welle

