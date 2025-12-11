Πτώση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού παρά το νέο «ψαλίδι» επιτοκίων από τη Fed

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού εγκατέλειψαν τα αρχικά κέρδη και κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Πέμπτη, μετά την τρίτη μείωση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το βασικό επιτόκιο των Ομοσπονδιακών Κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,5%–3,75% και έδωσε σήμα ότι προς το παρόν ολοκληρώνει τον κύκλο χαλάρωσης.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση ότι η μείωση φέρνει τη Fed σε μια άνετη θέση όσον αφορά τα επιτόκια.

«Βρισκόμαστε σε καλή θέση για να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία», είπε ο Πάουελ, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ξεκίνησε τη μέρα σε θετικό έδαφος, αλλά έκλεισε με πτώση 0,92% στις 50,139.00 μονάδες. Ο Topix υποχώρησε επίσης κατά 0,94% στις 3.357,24 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας άλλαξε επίσης πορεία και υποχώρησε κατά 0,59%, κλείνοντας στις 4.110,62 μονάδες, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq βρέθηκε οριακά κάτω από το μηδέν και έκλεισε στις 934,64 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,16% στις 25,500.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 έχασε 0,70% στις 3,873.32 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, οι μετοχές της ZTE Corp στη Σενζέν κατρακύλησαν 10% μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει πάνω από 1 δισ. δολάρια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διευθετήσει κατηγορίες περί δωροδοκίας στο εξωτερικό.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε μικρή άνοδο 0,15%, κλείνοντας στις 8.592 μονάδες. Εκτός από την απόφαση επιτοκίων της Τετάρτης, η Fed ανακοίνωσε επίσης ότι θα επαναλάβει τις αγορές 40 δισ. δολαρίων σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, αρχίζοντας την Παρασκευή. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.

Η κεντρική τράπεζα αναφέρθηκε επίσης στη χαλαρή αγορά εργασίας στη δήλωσή της, αφαιρώντας τη διατύπωση που έλεγε ότι η ανεργία «παρέμενε χαμηλή». Αυτό υποδηλώνει ότι η προσοχή της στρέφεται πλέον στην υποστήριξη της οικονομίας, απομακρυνόμενη από την εστίαση στον πληθωρισμό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο την Τετάρτη, ενισχυόμενος κατά 1,1% μετά την απόφαση της Fed, ενώ ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,7% και ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 0,3%.