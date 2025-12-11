Στην-τελική-ευθεία-τα-νέα-πυροσβεστικά-ελικόπτερα-h215-super-puma:-Πότε-παραδίδονται-στην-Ελλάδα,-δείτε-φωτογραφίες-και-βίντεο

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο κατασκευής των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον Απρίλιο.

Η μεγαλύτερη σύμβαση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

– Η σύμβαση, συνολικής αξίας 311,2 εκατ. ευρώ, αφορά την προμήθεια:

– Οκτώ πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου Airbus H215

Με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο ελικόπτερα

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση που έχει συναφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων

Τα ελικόπτερα θα παραδοθούν σταδιακά εντός τεσσάρων ετών, με τις δύο πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026.

– Στη σύμβαση προβλέπονται:

– Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 95% κατά τη θερινή περίοδο

– Ετοιμότητα απογείωσης εντός 20 λεπτών

Υπηρεσίες και Υποστήριξη

Η σύμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

– Εκπαίδευση 32 ατόμων (16 ιπτάμενο και 16 τεχνικό προσωπικό)

– 8.700 ώρες πλήρους επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης

Την ωρίμανση του έργου και τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου/Growthfund, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Χρηματοδότηση του Έργου

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από:

– 77,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

– 233,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021–2027

Τεχνικά Χαρακτηριστικά των H215 Super Puma

Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα H215 αποτελούν μέλη της οικογένειας Super Puma και χαρακτηρίζονται από:

– 4άξονο αυτόματο πιλότο, κατάλληλο για επιχειρήσεις ημέρας και νύχτας

– Εμβέλεια 579 ναυτικών μιλίων

– Αυτονομία άνω των 2 ωρών

– Δεξαμενή νερού 3.785 λίτρων

– Δυνατότητα μεταφοράς έως 19 πυροσβεστών

Με την προμήθεια των νέων ελικοπτέρων, η χώρα ενισχύει καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε απαιτητικές συνθήκες.

Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στη βάση της Πολιτικής Προστασίας στη Νιμ

Ο κ. Κεφαλογιάννης πραγματοποίησε επίσκεψη στη βάση της Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων φυσικών καταστροφών που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Συζητήθηκε η εφαρμογή του πρόσφατου Οδικού Χάρτη Ενισχυμένης Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για κοινές δράσεις σε τομείς όπως η τεχνική υποστήριξη, η επιχειρησιακή συνεργασία και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται συστηματικά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και στο rescEU, ιδιαίτερα σε θέματα δασοπυρόσβεσης, αεροπορικών επιχειρήσεων και ετοιμότητας για μεγάλης κλίμακας κρίσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, η επιχειρησιακή συνεργασία των δύο χωρών κατά τις πρόσφατες περιόδους υψηλού κινδύνου, η αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις πυρκαγιών, τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και η συνέχιση του προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστικών δυνάμεων. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή εμπειριών για την αξιοποίηση νέων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων πυροσβεστικών εργαλείων.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας και την κοινή δέσμευση για ακόμη πιο αποτελεσματικές και συντονισμένες δράσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Υπουργός συνοδευόταν από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.