Στον Εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ», επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε σε ερωτήσεις στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε live

«Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία… βιώνω εξευτελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου» ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής αφότου κατέθεσε υπόμνημα το οποίο μοιράστηκε στην εξεταστική, δήλωσε ότι «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» και κατέστησε σαφές πως δεν απαντά σε ερωτήσεις επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Ο Ξυλούρης υποστήριξε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή του τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, προσθέτοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Με αυτή τη διατύπωση, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωμα σιωπής.



Δείτε βίντεο, το υπόμνημα Ξυλούρη, η στιγμή που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής:

Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα που κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης

Δείτε live:

Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας:

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής.

Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει.

Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.»

Οι αντιδράσεις των βουλευτών

Από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία κατά του μάρτυρα ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. “Ήρθε με κάποιους σε συμβιβασμό για να μην μιλήσει;” αναρωτήθηκε η κα Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά είπε “δεν μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι νομικός”. “Τον καλώ προσωπικό ως παιδί της λεβεντομάνας Κρήτης να μιλήσει. Το οφείλει στους συντοπίτες του” υποστήριξε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση.

“Έχει νομική και ηθική υποχρέωση να καταθέσει. Δεν μπορεί στα ΜΜΕ να λέει ότι θα μιλήσει με αποκαλύψεις. Είναι κατηγορούμενος; Όχι. Άρα έχει υποχρέωση μαρτυρίας” σημείωσε ο . Γιώργος Ρούντας από την Νίκη

Προσωπική επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. “Έχετε το θράσος να λέτε ότι ξεφτιλίζεστε για έξι μήνες. Επι 6 μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας και τους συντοπίτες σας. Βγήκατε στα ΜΜΕ και λέγατε ότι θα μιλήσετε και κάποιοι σας μάζεψαν. Σας μάζεψε η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχουμε διαδικασία αλληλοεκβιασμού. Έχει ανακοινώσει ότι έχει φορτηγό με στοιχεία και τώρα θέλει να τα κρύψει. Το δικαίωμα σιωπής το επικαλέστηκαν και άλλοι κολλητοί του Μητσοτάκη. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Αντιλέγουμε στην στημένη μεθόδευση που είπατε στον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα σιωπής. Θα κριθεί ο μάρτυρας και η οικογένεια του.

Νικολακόπουλος: ωραία

Κωνσταντοπούλου: το ωραίο που είναι;

Νικολακόπουλος: ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας

Κωνσταντοπούλου: μόνο ο χρόνος σας ενδιαφέρει για να τον καλύψετε. Ντροπή

Ο Γ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως ο ίδιος ουδέποτε έδωσε συνεντεύξεις και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι έχει “φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων”.

Δεν απαντά σε ερωτήσεις

Μετά από σχετική ερώτηση του προεδρεύοντος, ο κ. Ξυλούρης σημείωσε ότι είναι ανοιχτός να δεχθεί ερωτήσεις ωστόσο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής λέγοντας ξανά ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω».