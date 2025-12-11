Στον Εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ», επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε σε ερωτήσεις στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε live

«Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία… βιώνω εξευτελισμό και ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου» ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να τοποθετηθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο αγροτοσυνδικαλιστής αφότου κατέθεσε υπόμνημα το οποίο μοιράστηκε στην εξεταστική, δήλωσε ότι «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» και κατέστησε σαφές πως δεν απαντά σε ερωτήσεις επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Ο Ξυλούρης υποστήριξε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή του τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, προσθέτοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Με αυτή τη διατύπωση, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωμα σιωπής.
Δείτε βίντεο, το υπόμνημα Ξυλούρη, η στιγμή που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής:
Δείτε ΕΔΩ το υπόμνημα που κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης
Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η Νέα Δημοκρατία, στέλνει τον μάρτυρα στον Εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει. «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.
Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας:
«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής.
Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της. Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει.
Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.»
Οι αντιδράσεις των βουλευτών
Από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία κατά του μάρτυρα ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. “Ήρθε με κάποιους σε συμβιβασμό για να μην μιλήσει;” αναρωτήθηκε η κα Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά είπε “δεν μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι νομικός”. “Τον καλώ προσωπικό ως παιδί της λεβεντομάνας Κρήτης να μιλήσει. Το οφείλει στους συντοπίτες του” υποστήριξε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση.
“Έχει νομική και ηθική υποχρέωση να καταθέσει. Δεν μπορεί στα ΜΜΕ να λέει ότι θα μιλήσει με αποκαλύψεις. Είναι κατηγορούμενος; Όχι. Άρα έχει υποχρέωση μαρτυρίας” σημείωσε ο . Γιώργος Ρούντας από την Νίκη
Προσωπική επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. “Έχετε το θράσος να λέτε ότι ξεφτιλίζεστε για έξι μήνες. Επι 6 μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας και τους συντοπίτες σας. Βγήκατε στα ΜΜΕ και λέγατε ότι θα μιλήσετε και κάποιοι σας μάζεψαν. Σας μάζεψε η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχουμε διαδικασία αλληλοεκβιασμού. Έχει ανακοινώσει ότι έχει φορτηγό με στοιχεία και τώρα θέλει να τα κρύψει. Το δικαίωμα σιωπής το επικαλέστηκαν και άλλοι κολλητοί του Μητσοτάκη. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Αντιλέγουμε στην στημένη μεθόδευση που είπατε στον μάρτυρα να επικαλείται το δικαίωμα σιωπής. Θα κριθεί ο μάρτυρας και η οικογένεια του.
Νικολακόπουλος: ωραία
Κωνσταντοπούλου: το ωραίο που είναι;
Νικολακόπουλος: ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας
Κωνσταντοπούλου: μόνο ο χρόνος σας ενδιαφέρει για να τον καλύψετε. Ντροπή
Ο Γ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως ο ίδιος ουδέποτε έδωσε συνεντεύξεις και ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι έχει “φορτηγό αποκαλυπτικών στοιχείων”.
Δεν απαντά σε ερωτήσεις
Μετά από σχετική ερώτηση του προεδρεύοντος, ο κ. Ξυλούρης σημείωσε ότι είναι ανοιχτός να δεχθεί ερωτήσεις ωστόσο θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής λέγοντας ξανά ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω».
Στην συνέχεια και μετά από μία σειρά τοποθετήσεων από τους βουλευτές που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, ξεκίνησαν οι πρώτες ερωτήσεις, με τον κ. Ξυλούρη να επιμένει ότι «δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σας το είπα, σας το ξεκαθάρισα».
Ξυλούρης: Κάντε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να δείτε αν καλούσα εγώ την Τυχεροπούλου ή αυτή – Την συνάντησα 3 φορές
Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο αντιδράσεων ο κ. Λαζαρίδης (ΝΔ) ανέφερε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν διαβάσει την σχετική δικογραφία.
“Βγαίνει το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε κανάλια και εδώ στην Βουλή και λένε ότι ο Ξυλούρης είναι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης. Έχουν διαβάσει την δικογραφία; Μάλλον όχι. Έρχονται εδώ με κινήσεις εντυπωσιασμού για να πλήξουν την κυβέρνηση. Ο κ. Μουζάκης, εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας στην εντολή προκαταρκτικής εξέτασης περιγράφει τα αδικήματα και εμφανίζει τον Γ Ξυλούρη ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις αλλά με βάση την δικογραφία υπάρχει η ιδιότητα του υπόπτου” είπε.
Πλέον η διαδικασία έχει περάσει στις ερωτήσεις αν και ο Γ. Ξυλούρης επιμένει να αρνείται κάθε απάντηση υποστηρίζοντας ότι θα καταθέσει όσα στοιχεία γνωρίζει στον εισαγγελέα.
Λαζαρίδης: ποια η σχέση σας με τον πρώην γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Αντωνόπουλο;
Ξυλούρης : ούτε τον ξέρω ούτε θα μπω στη διαδικασία απαντήσεων
Λαζαρίδης: σας είχε μεταφέρει δικαιώματα
Ξυλούρης: δεν γνωρίζω δεν θα απαντήσω. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Λαζαρίδης: ο Αντωνόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση για μεταφορά των δικαιωμάτων του στον γιο σας Βασίλη και το κάνατε εσείς αυθαίρετα μέσω του ΚΥΔ σας. Τι απαντάτε
Ξυλούρης: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία. Θέλω να αυτοπροστατευτώ. Ότι γνωρίζω θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει
Λαζαρίδης: φάγατε πρόσφατα με Τζεδάκη
Ξυλούρης: οχι
Λαζαρίδης: καλέσατε και απειλήσατε την κα Τυχεροπούλου στο τηλέφωνο του σπιτιού της. Μιλήσατε με τα παιδιά της ; Τι της είπατε;
Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα τα πάντα. Αν έχετε την δυνατότητα ζητήστε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσετε ποιος καλούσε ποιον και τι λεγόταν
Λαζαρίδης: Την συναντήσατε
Ξυλούρης: 3 φορές . Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και προτείνω να με στείλετε στον εισαγγελέα να στα πώ όλα. Να μην κάνουμε αυτόν τον θεατρινισμό να με ρωτάτε και να σας λέω τα ίδια.
Το δικαίωμα σιωπής και για τα κερδισμένα τζόκερ
Λαζαρίδης: Η κα Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι η ίδια έδωσε εντολή να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ σας για να πληρωθούν και να δεσμευτούν αμέσως μετά. Ποια υπάλληλος ή διεύθυνση οργανισμού προχώρησε σε αποδέσμευση ΑΦΜ παρακάμπτοντας τους αρχικούς ελέγχους;
Ξυλούρης: Το εσωτερικών υποθέσεων έχει τον φάκελο της. Ας το ψάξετε από εκεί. Για τις καταγγελίες και πληρωμές
Λαζαρίδης: Ισχύει; Αποδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ σας;
Ξυλούρης: Μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία αυτοενεχοποίησης
Λαζαρίδης: Μα απαντάτε
Ξυλούρης: Ναι απαντώ αλλά με βάζετε…
Λαζαρίδης: γνωρίζετε αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία σας ερευνά. Σας έχουν καλέσει;
Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής
Λαζαρίδης: γιατί τα ΑΦΜ σας δεσμεύτηκαν και πως ξεμπλοκαρίστηκαν τελικά;
Ξυλούρης: δεν θα απαντήσω
Λαζαρίδης: σε ποιο ΚΥΔ κάνατε τις αιτήσεις σας;
Ξυλούρης: Εκπροσωπούσα την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών που έκανε ενεργοποίηση παραγωγών. Το 2018 φτιάξαμε γαλακτοκομική ένωση και φτιάξαμε το ΚΥΔ. Πάντα σε αυτό το ΚΥΔ έκανα την ενεργοποίηση μου
Λαζαρίδης: έχετε κερδίσει τζόκερ ή λαχείο;
Ξυλούρης: επικαλούμαι δικαίωμα σιωπής
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία.
Ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας στο δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο σε κάποια σημεία τοποθετήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι διάλογοι είναι ψευδείς και κατασκευασμένοι.
Αποστολάκη: ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα , πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.
Ξυλούρης: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατ ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση
Αποστολάκη: σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος
Ξυλούρης: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία
Αποστολάκη: στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220 χιλ ευρώ . Που τα βρήκατε;
Ξυλούρης: από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22 χιλ ευρώ και γράφουν εκεί για 220 χιλ . Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.
Όταν η κα Αποστολάκη κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: “από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα”
Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες
Για το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών που περιλαμβάνονται στην δικογραφία ρώτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. Ωστόσο ο μάρτυρας αυτή τη φορά ανασκεύασε τα περί “ψευδών διαλόγων” και ισχυρίστηκε ότι με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό δεν μιλούσε ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος στον οποίο δάνεισε το κινητό του τηλέφωνο.
Β. Κόκκαλης: πόσα ζώα δηλώνετε;
Ξυλούρης: 1800.
Κόκκαλης: : το 2019;
Ξυλούρης: Να ήταν 1700; Από το 2009 δηλώνω τα ίδια πάνω κάτω.
Κόκκαλη: γιατί πήγατε στον Αυγενάκη; Διαβάζουμε ότι αυτός σας έβαλε να κάνετε μήνυση στην Τυχεροπούλου
Ξυλούρης: για να του δείξω τα χαρτιά (σ.σ. καταγγελίες κατά Τυχεροπούλου)
Κόκκαλης: πιο σας είπε
Ξυλούρης: να τα δουν οι νομικοί του να βγάλουν γνωμοδοτήσεις και κάτι τέτοια.
Κόκκαλης: τα είδαν; τι σας είπαν;
Ξυλούρης: όχι. Τα πήρα και έφυγα. Πήγα σε δικό μου δικηγόρο.
Κόκκαλης: ποιος το είπε αυτό;
Ξυλούρης: Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ του τα έδειξα. Τα διάβασε και μου λέει να τα δουν νομικοί. Τού είπα ότι θα πάω σε δικό μου δικηγόρο και θα κάνω μήνυση και μου είπε κάνε ότι νομίζεις
Κόκκαλης: με το Ζερβό γιατί μιλήσατε
Ξυλούρης: δεν μίλησα
Κόκκαλης: το νούμερο 6944…. Είναι δικό σας;
Ξυλούρης: ναι. Αλλος μίλησε από τον κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλώ με αυτόν. Είμαστε μια παρέα. Πήρε άλλος το κινητό μου, εβγήκε έξω και μίλησε….
Κόκκαλης: άρα πράγματι χρησιμοποιήθηκε το κινητό σας . Ποιος μίλησε αν όχι εσείς; Ποιος είναι ο Γιώργος;
Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.