Στο-εσωτερικό-της-ΝΔ-οι-πιέσεις-των-αγροτών:-Οι-διαμαρτυρίες-των-βουλευτών,-το-σχέδιο-πληρωμών-και-η-στρατηγική-εκτόνωση-της-κρίσης

Στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας πέρασε η ένταση στις τάξεις των αγροτών, οι οποίοι εισέρχονται σήμερα στη 12η ημέρα κινητοποιήσεων με τα μπλόκα να απλώνονται σε όλη τη χώρα.

Κι ενώ η κυβέρνηση αναμένει από τους αγρότες τη σύσταση ενιαίας επιτροπής για να υπάρξει συντεταγμένος διάλογος, η σύσκεψη που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στην οδό Πειραιώς, υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ήταν φορτισμένη, με «καρφιά» αλλά και στιγμές έντασης.

Για περισσότερες από 4 ώρες, πάνω από 40 παρόντες βουλευτές και περίπου 20 που μετείχαν με Zoom, μετέφεραν την πίεση αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα των αγροτών της εκλογικής τους περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί βουλευτές έθεσαν το ζήτημα των ατελών πληρωμών για το «Μέτρο 23», που προκάλεσε τη Δευτέρα και την κοινή δήλωση έξι βουλευτών της ΝΔ, όπως και το θέμα του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα χωράφια. Με βάση τα στοιχεία, έχουν μπλοκάρει οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης για 45.000 αγρότες, και οι πληρωμές του μέτρου 23 για 9.000 αγρότες.

Στρατηγική εκτόνωσης

Στην εισήγησή του προς τους βουλευτές, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδυνεύονταν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι». Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι «κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν για αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

«Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένης χαμηλής τιμής” δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά…», επισήμανε και εξήγησε ότι πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ, μπήκαν λιγότερα χρήματα και σε περιπτώσεις που βρέθηκαν ζητήματα κατά τον έλεγχο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική των προβληματισμών που υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ήταν η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη. «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

«Σαφώς υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης είναι αντικείμενο καθημερινής συζήτησης», δήλωσε σε δημοσιογράφους, μετά το τέλος της σύσκεψης, ο κ. Τσιάρας.

Εντάσεις και προβληματισμοί

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή, με τις φωνές της να γίνονται αντιληπτές και πέραν της αίθουσας που διεξαγόταν η συνεδρίαση. «Μας κοροϊδεύετε», ακούστηκε να λέει. Κατά πληροφορίες, αποδέκτης της φράσης ήταν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς. Η κυρία Αραμπατζή, μία εκ των έξι βουλευτών που υπέγραψαν την κοινή δήλωση, προσερχόμενη στη σύσκεψη τόνισε ότι αυτό που ζητά είναι «τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικώς δικαιούχοι του μέτρου 23».

Επιφυλάξεις για τα προβλήματα των πληρωμών λόγω των ελέγχων εξέφρασε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Φάνης Παππάς. «Οι έλεγχοι διασταύρωσης γίνονται από την ΑΑΔΕ όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερα από τους βουλευτές επαρχίας, μεταφέρθηκε προβληματισμός για το μέγεθος των αγροτικών κινητοποιήσεων. «Τρώμε πολύ ξύλο έξω» είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μπουκώρος, εκφράζοντας πάντως την ικανοποίησή του γιατί στη Μαγνησία, το Μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά.

Για «πρωτοφανή» συμμετοχή στα μπλόκα των αγροτών έκανε λόγο η βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μακρή. «Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα, τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», επισήμανε. «Αν δεν έχουμε σχέδιο προσέγγισης των αγροτών και απλά περιμένουμε να ξεφουσκώσουν οι κινητοποιήσεις, θα εκπλαγούμε», σχολίασε από την πλευρά του ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στάση αναμονής για τον διάλογο με τους αγρότες

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι για να υπάρξει εκτόνωση, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης. «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατή βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες», τόνισε, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιαίο συντονιστικό όργανο, για να υπάρξει διάλογος.