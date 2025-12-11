Στρατηγικό-πλεονέκτημα-η-βιωσιμότητα-για-τις-επιχειρήσεις

Συνταγή ανθεκτικότητας σε ένα άκρως ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, αποτελεί η βιωσιμότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προαπαιτούμενο και όχι ως μια ακόμη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στη φράση αυτή συνοψίζεται το μήνυμα της χθεσινής ετήσιας εκδήλωσης του UN Global Compact Network Greece, που σε ένα απόλυτα ασταθές και νέο περιβάλλον, ανέδειξε την ανάγκη για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, και ουσιαστική λογοδοσία ως «όπλο» και στρατηγικό πλεονέκτημα για το επιχειρείν.

Σε μια εποχή γεμάτη ανατροπές, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών αναδιαμορφώνουν προιόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και ολόκληρες αλυσίδες αξίας, η εταιρική διακυβέρνηση ξεφεύγει από τα κοντόθορα όρια των κανονιστικών πλαισίων, και αποκτά κεντρικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, όπως δείχνουν οι παγκόσμιες τάσεις.

«Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν των προκλήσεων της εποχής μας είναι αυτές που θα αποδειχτούν ανθεκτικές και δίκαιες, όσες προσαρμοστούν, εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της βιώσιμης ανάπτυξης και ακούσουν τους πολίτες», ανέφερε η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (φωτ.).

Σε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή άνω των 140 στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους από τη κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Εθνη και ευρωπαικούς οργανιμούς, το κοινό μήνυμα ήταν ότι η βιωσιμότητα επηρεάζει πλέον τα πάντα, από την πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια, μέχρι τις οικονομικές επιδόσεις και την ίδια την εταιρική φήμη.

«Βλέπω στο μέλλον πολίτες ενεργούς που θα επιλέγουν εκείνοι ποια εταιρεία είναι βιώσιμη και ποια όχι», σχολίασε η Αναστασία Στάμου, Β’ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατηρώντας ότι οι ελληνικές εισηγμένες είναι σε ένα καλό στάδιο κατανόησης των αρχών του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση και εκφράζοντας την ανησυχία ότι στο μέλλον, με τη βαθύτερη διείσδυση της ΑΙ, ο αγώνας των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν τους κινδύνους, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολος.

Στην ανάγκη να γίνουμε πιο πραγματιστές ως προς τη σημασία της βιωσιμότητας, στάθηκε η Ελενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer της Motor Oil, που ναι μεν ανέδειξε το πράσινο μετασχηματισμό του ομίλου, όπως τις επενδύσεις στο υδρογόνο, τη κυκλική οικονομία (Ηλλεκτωρ, Θαλής κλπ) ή τη δέσμευση άνθρακα στους Αγ.Θεοδώρους, ωστόσο μίλησε και για τους ανεδαφικούς ελληνικούς και ευρωπαικούς κλιματικούς στόχους και το γεγονός ότι το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα (ΕΣΕΚ), δεν είναι ρεαλιστικό.

Στο επιχειρηματικό μοντέλο της Vivartia, αναφέρθηκε η Παναγιώτα Τσιφουρντάρη, Corporate Affairs & Sustainability Director του ομίλου, φέροντας το παράδειγμα εταιρειών όπως η ΔΕΛΤΑ, που όχι μόνο εκδίδουν ετήσια έκθεση για το ESG, αλλά και χρησιμοποιούν τα συμπεράσματα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως οι καινοτόμες λύσεις συσκευασίας που έχει καθιερώσει. Αντίστοιχα και η Goody’s-Everest Group ακολουθεί καλες πρακτικές στην ανακύκλωση τροφίμων.

Η βιωσιμότητα ωστόσο αρχίζει να παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο και ως προς την πρόσβαση στα κεφάλαια, όπως είπε ο Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Director of Governance & Sustainability της Alpha Bank. «Παρά τις όποιες ενστάσεις, μια σειρά από ορατές πλέον (κλιματικές) επιπτώσεις, διαμορφώνουν την κατανομή κεφαλαίων και τις επενδυτικές αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τους και όχι να το κάνουν ως μια ακόμη νομική συμμόρφωση που πρέπει να φέρουν εις πέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια πάντως εποχή που ο πλανήτης καίει όλο και περισσότερα ορυκτά καύσιμα και η κλιματική μοναξιά της Ευρώπης γίνεται όλο και πιο έντονη, όσοι παρακολουθούν από κοντά τη πορεία των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διεθνώς, κρούουν το καμπανάκι ότι ο ενεργειακός μετασχηματισμός όχι μόνο δεν πρέπει να χαλαρώσει, αλλά και να ενταθεί.

«Την τελευταία δεκαετία οι συνολικές επενδύσεις ΑΠΕ στο πλανήτη ανήλθαν σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, απ’ αυτές όμως μόλις το 1% αφορούσε τις αναπτυσσόμενες οικονομίες», ανέφερε, επικαλούμενος στοιχεία του -NEF, ο keynote ομιλητής της εκδήλωσης, Myles Allen, καθηγητής στην επιστήμη των Γεωσυστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το πρόβλημα όμως αφορά και την Ευρώπη που δεν αντικαθιστά αρκετά γρήγορα τον άνθρακα ούτε βάζει όσο γρήγορα θα έπρεπε νέες ανανεώσιμες, με τον ειδικό να παραθέτει νούμερα, που δείχνουν την ανάγκη εκθετικής αύξησης των επιδόσεων στη δέσμευση CO2. Από 4% το 2030, πρέπει να εκτιναχθεί στο 16% το 2035 και να φτάσει στο 64% το 2045, ώστε το 2010 να έχουμε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, δηλαδή net zero. Τα στοιχεία που παρέθεσε και το ευρύτερο μήνυμα του βρετανού ακαδημιακού είναι ότι παρ’ ότι η ΕΕ φαίνεται πως κάνει πολλά, εντούτοις δεν είναι αρκετά, και ο άμεσος μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την αποτροπή περαιτέρω κλιματικής αστάθειας.