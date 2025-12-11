Συγκροτήθηκε-σε-σώμα-το-Διοικητικό-Συμβούλιο-της-Τράπεζας-Πειραιώς

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

– Γεώργιος Χαντζηνικολάου,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

– Αλέξανδρος Βλαδές,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

– Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

– Βασίλειος Κουτεντάκης

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Anne Weatherston, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

– Βενετία Κοντογούρη

– Andrew Panzures

– Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas)

– Jeremy John Masding

– Paola Giannotti

Μη Εκτελεστικά Μέλη

– Enrico Tommaso Cucchiani

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.