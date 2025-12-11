Close Menu
    Thursday, December 11
    Συγχαρητήρια Κόστα σε Πιερρακάκη: Αναγνωρίζεται η πρόοδος της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη με ανάρτησή του τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια» και ότι η σημερινή εκλογή αποτελεί «ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα όσο και για την Ένωσή μας».

    «Συγχαρητήρια, αγαπητέ Κυριάκο!», έγραψε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί «να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος».
     

    Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια!

    I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq

    — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

    - sofokleous10.gr

