Συνεργασία PwC – Αμερικανικού Κολλεγίου για ενδυνάμωση της νέας γενιάς ψηφιακών ηγετών

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) και η PwC Ελλάδας. Το μνημόνιο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που έχει στόχο να συνδέσει ουσιαστικά την ανώτατη εκπαίδευση με τον επαγγελματικό κόσμο, μέσα από την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιωματική μάθηση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για μια σειρά πρωτοβουλιών που θα προετοιμάσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις ταχέως εξελισσόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας προβλέπει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, τη δημιουργία της PwC-ACG Academy και του Innovation Lab, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που συνδυάζουν ακαδημαϊκή αριστεία με πρακτική (hands-on) εμπειρία, με έμφαση στους τομείς της Πληροφορικής, της Κυβερνοασφάλειας, των Business Analytics, της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και του Graphic Design ενώ στον πυρήνα αυτής της σύμπραξης βρίσκεται η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές του ACG θα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα πληρωμένης πρακτικής άσκησης στην PwC, όπου θα συμμετέχουν σε πραγματικά έργα και θα συνεργάζονται με στελέχη – σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτομία και δημιουργεί πραγματικό αντίκτυπο.

Η PwC-ACG Academy, είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει workshops και εφαρμοσμένα projects – σχεδιασμένα από κοινού και από τις δύο πλευρές. Η νέα Ακαδημία θα ενισχύσει τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών, θα τους φέρει σε άμεση επαφή με ειδικούς της αγοράς και θα τους βοηθήσει να εξερευνήσουν τις νέες τάσεις που καθορίζουν τις εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στο campus του ACG θα δημιουργηθεί το PwC Innovation and Learning Lab, ένας κόμβος δημιουργικότητας, έρευνας και πειραματισμού που θα φιλοξενεί hackathons, φοιτητικά projects και κοινές δράσεις, ενισχύοντας την κουλτούρα καινοτομίας και διαρκούς μάθησης.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αριστείας, η PwC θα απονέμει Thesis Awards για εξαιρετικές πτυχιακές εργασίες επιλεγμένων προγραμμάτων του ACG, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την πρακτική εφαρμογή και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της συνεργασίας θα συσταθεί κοινή Επιτροπή ACG-PwC, η οποία θα εποπτεύει την υλοποίηση των πρωτοβουλιών και θα εξασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και ευθυγράμμισή τους με τους κοινούς στόχους που έχουν τεθεί.

«Η συνεργασία μας με την PwC αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να γεφυρώσουμε την εκπαίδευση με τον κόσμο της εργασίας. Στοχεύουμε από κοινού να ενδυναμώσουμε τους φοιτητές μας με πραγματική εμπειρία, να καλλιεργήσουμε την καινοτομία και να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στη μάθηση και την απασχόληση» αναφέρει η Δρ Μαριλένα Αντωνιάδου, Associate Dean of Education & Employability, School of Business and Economics, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Ο Ηλίας Παιδακάκος, Partner, Technology, PwC Greece, δήλωσε: «Η συνεργασία της PwC με το ACG αποτελεί στρατηγική επένδυση στο ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας. Συνδυάζοντας την τεχνολογική και συμβουλευτική τεχνογνωσία μας με την ακαδημαϊκή αριστεία του ACG, καλλιεργούμε τη νέα γενιά tech leaders, ικανών να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους».