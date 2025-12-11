Τηλεφωνική-επικοινωνία-Μητσοτάκη-με-Χριστοδουλίδη,-στο-επίκεντρο-η-επανέναρξη-διαπραγματεύσεων-για-το-Κυπριακό

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της απογευματινής κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η επικοινωνία έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντατικοποιούνται και πυκνώνουν οι διεργασίες σε Λευκωσία, Αθήνα, Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε και η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, το συντομότερο δυνατό, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και με ισχυρή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», αναφέρεται στη δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Η αναφορά αυτή επαναβεβαιώνει τη στρατηγική γραμμή Λευκωσίας – Αθήνας, ότι οποιαδήποτε κατάληξη στη διαδικασία πρέπει να είναι συμβατή με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δίωρη συνάντηση που είχε νωρίτερα, στην παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέδειξαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ ως παράγοντας με τα πολιτικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει αποφασιστικά την επανέναρξη και την ουσιαστική πρόοδο της διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ενεργός εμπλοκή της ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό, η Λευκωσία επιχειρεί να «κλειδώσει» ότι η επόμενη φάση της προσπάθειας για το Κυπριακό δεν θα είναι μόνο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά θα έχει και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την τελική μορφή μιας ενδεχόμενης λύσης.