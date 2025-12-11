Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, December 11
    Το-ασύλληπτο-ποσό-για-την-golden-visa-του-Τραμπ
    Το ασύλληπτο ποσό για την Golden Visa του Τραμπ

    Το ασύλληπτο ποσό για την Golden Visa του Τραμπ

    Οικονομία 1 Min Read

    Μια «golden visa», που είναι πραγματικά… χρυσή, εγκαινίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

    Μια «golden visa», που είναι πραγματικά… χρυσή, εγκαινίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως έναν νέο τρόπο μετανάστευσης στις ΗΠΑ που, είτε θα επιτρέπει στους αλλοδαπούς να πληρώνουν 1 εκατομμύριο δολάρια για να επιταχύνουν την αίτησή τους, είτε θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν 2 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν έναν αλλοδαπό εργαζόμενο που θέλουν να φέρουν στις ΗΠΑ.

    Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com