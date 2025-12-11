Το-Ευρωπαϊκό-Συμβούλιο-συγχαίρει-τον-Κυριάκο-Πιερρακάκη-για-την-εκλογή-του-στην-προεδρία-του-eurogroup

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, με ανάρτησή του στο Χ (Twitter).
— EU Council (@EUCouncil) December 11, 2025
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου υπουργού Οικονομικών Βενσάν βαν Πετέγκεμ στην ψηφοφορία που διεξήχθη την Πέμπτη μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.
Ο Πιερρακάκης θα διαδεχθεί τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος αποχώρησε αιφνιδιαστικά τον Νοέμβριο για να αναλάβει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης τον εξέλεξαν για θητεία διάρκειας 2,5 ετών.
Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.
