Το-κινεζικό-«υπερόπλο»-στην-κούρσα-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Η κούρσα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν κρίνεται μόνο στα εργαστήρια ή στους πιο προηγμένους επεξεργαστές. Κρίνεται – και μάλιστα ολοένα περισσότερο – στο ποιος έχει πρόσβαση στη μεγαλύτερη ποσότητα και τη φθηνότερη μορφή ενέργειας.

Αυτό ακριβώς είναι το πλεονέκτημα που, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, δίνει στην Κίνα ένα απροσδόκητο «όπλο» σε έναν τεχνολογικό ανταγωνισμό όπου μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ φάνταζαν αδιαμφισβήτητες.

Το «άλμα» της Κίνας: Η μεγαλύτερη ενεργειακή μηχανή στον κόσμο

Με την ισχυρότερη υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί ποτέ, η Κίνα κατάφερε μέσα σε μία δεκαετία να αυξήσει την παραγωγή της περισσότερο από όσο ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά. Το 2023 παρήγαγε διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στα εγχώρια data centers τιμές έως και 50% χαμηλότερες από τις αμερικανικές.

Ο Λιου Λιεχόνγκ, επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Δεδομένων, το έχει διατυπώσει ξεκάθαρα: «Στην Κίνα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα».

Από την Εσωτερική Μογγολία –μια αχανή περιοχή που θυμίζει Τέξας, γεμάτη πλέον ανεμογεννήτριες και υποσταθμούς– έως τα υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων στα ανατολικά, η Κίνα επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια για να δημιουργήσει έναν «εθνικό υπέρ-υπολογιστικό ιστό». Το πρόγραμμα «East Data, West Computing», που ξεκίνησε το 2021, στοχεύει να ενώσει εκατοντάδες data centers σε ένα ενιαίο δίκτυο μέχρι το 2028, ουσιαστικά ένα «εθνικό cloud».

Η «ηλεκτρονική τρύπα» των ΗΠΑ και ο φόβος της Silicon Valley

Ενώ η κινεζική υποδομή επεκτείνεται, η αμερικανική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης βλέπει ένα εφιαλτικό σενάριο να πλησιάζει: έλλειμμα 44 γιγαβάτ ισχύος μέσα στα επόμενα τρία χρόνια – όσο δηλαδή η καλοκαιρινή κατανάλωση ολόκληρης της Νέας Υόρκης.

Η Microsoft έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ανησυχεί πως δεν θα διαθέτει αρκετή ηλεκτρική ισχύ για τα εκατομμύρια νέων chips που προμηθεύεται για AI. Το ίδιο και άλλες μεγάλες εταιρείες της Silicon Valley, που ζητούν από την Ουάσιγκτον να επιταχύνει τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα και να περιορίσει τη γραφειοκρατία.

Η OpenAI πλέον μιλά ανοιχτά για ένα U.S.-China “electron gap” – μια «ψαλίδα ηλεκτρόνιων» που απειλεί να γίνει το νέο κριτήριο ισχύος στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.

Πώς η Κίνα «ανεβάζει στροφές» στην AI παρά το μειονέκτημα των chips

Η Κίνα εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Nvidia και των αμερικανικών ημιαγωγών. Όμως η φθηνή ενέργεια της επιτρέπει να παρακάμπτει αυτό το πρόβλημα με έναν τρόπο δαπανηρό αλλά αποτελεσματικό: συνδυάζοντας τεράστιους αριθμούς κινεζικών chips ώστε να προσεγγίσουν την ισχύ των αμερικανικών.

Πρόκειται για λύση ενεργοβόρα – ένα σύστημα της Huawei με 384 chips καταναλώνει τετραπλάσια ενέργεια σε σχέση με τα κορυφαία συστήματα της Nvidia – όμως η Κίνα μπορεί να το υποστηρίξει, ακριβώς επειδή διαθέτει την απαραίτητη ηλεκτρική υποδομή.

Ακόμη και αν τεχνολογικά μένει πίσω, η ισχύς του δικτύου την κρατά στο παιχνίδι.

Οι ενεργειακές επενδύσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Μέχρι το 2030, η Κίνα προβλέπεται να έχει 400 γιγαβάτ πλεονάζουσας ισχύος, τριπλάσια από τη σημερινή παγκόσμια ζήτηση των data centers. Η χώρα:

Χτίζει 34 πυρηνικούς αντιδραστήρες και σχεδιάζει σχεδόν 200 ακόμη.

Δημιουργεί το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο στο Θιβέτ.

Έχει αναπτύξει δίκτυο υπερυψηλής τάσης που ξεπερνά κάθε άλλο στον κόσμο.

Το τίμημα είναι υψηλό: ο κρατικός κολοσσός State Grid έχει δει τα χρέη του να ξεπερνούν τα 450 δισ. δολάρια. Όμως το Πεκίνο θεωρεί πως η υπεροχή στην ενέργεια είναι στρατηγική και όχι απλώς οικονομική επιλογή.

Οι ΗΠΑ αντεπιτίθενται

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς στις εξαγωγές Nvidia προς την Κίνα, επιτρέποντας την πώληση των H200 – όχι των καλύτερων chips, αλλά σημαντικά ισχυρότερων από ό,τι διαθέτουν οι κινεζικές εταιρείες. Παράλληλα δεσμεύεται για μεγάλη αναβάθμιση της αμερικανικής ενεργειακής υποδομής.

Όμως η πραγματικότητα είναι πως η κατασκευή δικτύων, σταθμών παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας είναι αργή, περίπλοκη και συχνά συναντά νομικά ή περιβαλλοντικά εμπόδια. Σε 18 αμερικανικές πολιτείες, πάνω από το 50% της σχεδιαζόμενης ισχύος από ηλιακή ενέργεια κινδυνεύει να μπλοκαριστεί λόγω κανονισμών αδειοδότησης.

Η επόμενη δεκαετία θα κριθεί στην ενεργειακή ισχύ – όχι μόνο στις ιδέες

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια διαδικασία εξαιρετικά ενεργοβόρα. Κάθε query σε ένα chatbot, κάθε εκπαίδευση ενός νέου μοντέλου, κάθε υπηρεσία που βασίζεται σε machine learning απαιτεί ολοένα περισσότερη ενέργεια.

Το μεγάλο ερώτημα, όπως το θέτει η WSJ, είναι αν η Κίνα θα κατορθώσει να αξιοποιήσει την υπεροχή της στην ηλεκτρική ενέργεια πιο γρήγορα από ό,τι οι ΗΠΑ θα λύσουν τον δικό τους… ενεργειακό γρίφο.

Για την ώρα, ένα πράγμα είναι βέβαιο: στην κούρσα της AI, τα ηλεκτρόνια αποδεικνύονται εξίσου κρίσιμα με τα αλγοριθμικά μοντέλα.