Το-μήνυμα-του-Μαξίμου-στα-μπλόκα-και-το-«παζάρι»-για-συμβιβασμό-στο-ρεύμα,-το-πετρέλαιο-και-τις-τιμές-των-προϊόντων

Ένα πιο σαφές νεύμα για μια προοπτική συνάντησης με αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται στα μπλόκα έστειλε χθες το Μέγαρο Μαξίμου εν είδει τελεσιγράφου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να καλεί τους διαμαρτυρόμενους να προσδιορίσουν τους εκπροσώπους τους και μια ακριβή λίστα αιτημάτων και να συναντηθούν άμεσα με την κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο.

Το «υψηλό επίπεδο» που ανέφερε ο κ. Μαρινάκης ορίζεται βεβαίως ανάλογα και με το επίπεδο εκπροσώπησης των αγροτών, αν και θεωρείται άκρως πιθανό να μπει στο κάδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είχε γίνει και στις αντίστοιχες μεγάλες κινητοποιήσεις του 2024 που έληξαν με έναν συμβιβασμό κυβέρνησης-αγροτών για το αγροτικό ρεύμα και τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο.

Ο κ. Μητσοτάκης που θέλει να δείξει ότι κάνει κινήσεις για το ζήτημα συγκάλεσε και σύσκεψη χθες με τους συναρμόδιους κυβερνητικούς για την κατάσταση των πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ που θα γίνουν εντός Δεκεμβρίου, ενώ λογικά θα αναφερθεί στο ζήτημα και στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ το μεσημέρι της Παρασκευής. Κυβερνητικά στελέχη δεν θεωρούν απίθανο να γίνει κάποια συνάντηση τη Δευτέρα, εφόσον την Κυριακή προκύψει κάποια συντεταγμένη ομάδα εκπροσώπων από μέρους του αγροτικού κινήματος.

Τα μέτρα στο τραπέζι

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι περιμένει τα αιτήματα των αγροτών, αν και στην πραγματικότητα το περίγραμμά τους είναι γνωστό. Κατά πληροφορίες, η κυβέρνηση κάνει ασκήσεις επί χάρτου για την προοπτική συμβιβασμού για το θέμα του αγροτικού ρεύματος, το οποίο έχει «κλειδώσει» στα 9,2 λεπτά/KWH, αλλά όχι οριζόντια.

Οι αγρότες ζητούν οριζόντια λύση και «κατέβασμα» της τιμής στα 7 λεπτά, αν και κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να βρεθεί η χρυσή τομή και στα 8 λεπτά. Μάλιστα, παρασκηνιακά εμπλέκεται ήδη στη συζήτηση η ΔΕΗ, ως ο μείζων πάροχος, αν και ήδη η τιμή που δίνει είναι ίσως και κάτω του κόστους.

Για το θέμα του αγροτικού πετρελαίου, η κυβέρνηση εμφανίζεται ανοιχτή να συζητήσει τη διεύρυνση των ορίων της επιδότησης, ενώ ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε και παράθυρο για μια συζήτηση με την Ε.Ε. ως προς την επιδότηση αγροτών για τις χαμηλές τιμές προϊόντων τους, όχι όμως ένα οριζόντιο κατώτατο όριο τιμής.

Τα «γαλάζια» πυρά

Ο βίος για τη Νέα Δημοκρατία πάντως δεν είναι ανέφελος, ιδίως αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις των ίδιων των βουλευτών του κόμματος κατά τη χθεσινή ενημέρωσή τους από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και ενόψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Παρασκευή.

Μια ενημέρωση που διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, αν και ο αρχικός προγραμματισμός ήταν διαφορετικός, με τον κ. Τσιάρα να εκτιμά μετά το πέρας της ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος, αν και οι αγρότες προσέλθουν στον διάλογο συντεταγμένα.

Ο Μάκης Βορίδης διερωτήθηκε ποια είναι η στρατηγική εκτόνωσης της έντασης, βάζοντας προφανώς στο κάδρο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, η Ζέττα Μακρή αναγνώρισε ότι στα μπλόκα οι περισσότεροι διαμαρτυρόμενοι ανήκουν στη ΝΔ, ενώ ο Χρήστος Μπουκώρος είπε «έξω τρώμε πολύ ξύλο», αν και αναγνώρισε ότι οι πληρωμές για το περίφημο «Μέτρο 23» έγιναν σωστά στην περίπτωση της Μαγνησίας. Αίσθηση προκάλεσε η ολομέτωπη επίθεση της βουλευτή Σερρών Φωτεινής Αραμπατζή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαθά, με τις φωνές της να ακούγονται στο ισόγειο των κομματικών γραφείων.

Βουλευτές όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης, αλλά και ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνης Παπάς έθεσαν ερωτήματα για την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με τον κ. Κατσανιώτη μάλιστα να αναφέρει ότι η ΑΑΔΕ θα δουλεύει με τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο όπως και πριν. Άλλοι βουλευτές έθεσαν επίσης το ζήτημα των εισφορών του ΕΛΓΑ που τραβήχτηκαν από τους λογαριασμούς μόλις πληρώθηκαν οι αγρότες, με τον πρόεδρο του οργανισμού Ανδρέα Λυκουρέντζο να αντιτείνει ότι οι ίδιοι οι αγρότες επέλεξαν την οδό της πάγιας εντολής.

Στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ πάντως το κλίμα μόνο θετικό δεν είναι, καθώς γίνονται αποδέκτες πολλών κραδασμών στις εκλογικές τους περιφέρειες, ενώ αντιλαμβάνονται ότι στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό ψηφοφόροι τους.