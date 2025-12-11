Το-Σάββατο-στο-Παρίσι-θα-συναντηθούν-αξιωματούχοι-από-τις-ΗΠΑ-και-την-Ευρώπη-για-την-ειρήνη-στην-Ουκρανία

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στο Παρίσι με στελέχη από την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να συζητήσουν το σχέδιο ειρήνης του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και της Ουκρανίας που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια επίτευξης συναίνεσης για το σχέδιο ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, αλλά έρχεται σε μια περίοδο έντονων διατλαντικών εντάσεων.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ να αποδεχτεί άμεσα το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές εδαφικές απώλειες και άλλες παραχωρήσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτείνουν υπομονή, καθησυχάζοντας το Κίεβο και εκνευρίζοντας, ταυτόχρονα, ορισμένους στην Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση που θα γίνει στη γαλλική πρωτεύουσα ακολουθεί τη συνδιάλεξη της Τετάρτης μεταξύ του Τραμπ, του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι αυτός και οι άλλοι ηγέτες ανέφεραν στον Τραμπ πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει τι να κάνει με το έδαφός της και πρόσθεσε ότι η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και ότι και οι δύο πλευρές έδειξαν σεβασμό. Αντιθέτως, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες «συζήτησαν για την Ουκρανία με αρκετές εντάσεις».

Στο μεταξύ, ενώ η Ουκρανία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εκπροσωπηθούν στη συνάντηση από τους εθνικούς τους συμβούλους ασφαλείας, παραμένει ασαφές αν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, θα παραβρεθεί στο Παρίσι.

Ο Ρούμπιο ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας για συνομιλίες με την Ουκρανία στη Γενεύη πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά από τότε οι διαπραγματεύσεις έχουν αναληφθεί από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του και σύμβουλο, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν επίσης να πραγματοποιήσουν κοινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Τραμπ, αλλά αυτή δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Σημειώνεται πως η Ουκρανία παρέδωσε στη διοίκηση Τραμπ την Τετάρτη αναλυτική αντιπρόταση στο τελευταίο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτή περιλαμβάνει νέες ιδέες για την επίλυση δύσκολων σημείων, όπως το εδαφικό ζήτημα και ο έλεγχος του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα θέλει να δει ένα σχέδιο ειρήνης που να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για «όλες τις πλευρές» και να αντιμετωπίζει «τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και έχει παραδώσει προτάσεις για «συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας» στις ΗΠΑ. Επίσης, υποστήριξε ότι όλες οι παρεξηγήσεις με τις ΗΠΑ επιλύθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου Πούτιν την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.