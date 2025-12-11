Το-74%-των-πολιτών-θεωρούν-ότι-η-χώρα-τους-έχει-επωφεληθεί-από-την-προσχώρηση-στην-ΕΕ

Η στήριξη για το ευρώ, καθώς και για την κοινή άμυνα και ασφάλεια, είναι από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των πολιτών της Γηραιάς Ηπείρου θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από την προσχώρησή της στην ΕΕ.

Δεδομένων των ανταγωνισμών που χαρακτηρίζουν το τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ευρωπαίοι ζητούν όλο και περισσότερο μια πιο δυνατή και πιο δυναμική ΕΕ με ενισχυμένη οικονομική ανεξαρτησία και κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Το 74% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (67%) συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (79%) τάσσονται υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών — το δεύτερο υψηλότερο αποτέλεσμα από το 2004.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κατέγραψε επίσης τη μεγαλύτερη στήριξη που έχει σημειωθεί ποτέ για το κοινό νόμισμα στην ΕΕ (74%) και τη δεύτερη υψηλότερη στήριξη για την ευρωζώνη (82%). Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ (αναφέρεται σε ποσοστό 26%), και ακολουθεί η μετανάστευση (20%), η διεθνής κατάσταση (19%), καθώς και η ασφάλεια και άμυνα (18%). Το 77% των Ευρωπαίων που ρωτήθηκαν συμφωνούν ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνιστά απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη μεταξύ 9 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2025 στα 27 κράτη μέλη. Συνολικά, ελήφθησαν συνεντεύξεις διά ζώσης από 26.445 πολίτες της ΕΕ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε εννέα υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες (σε όλες εκτός από την Ουκρανία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο.