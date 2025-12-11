Τσακανίκας-(ΕΜΠ):-Πάνω-από-800-εκατ.-ευρώ-το-2025-στο-ελληνικό-ΑΕΠ-ο-τομέας-των-ημιαγωγών

Ο Καθηγητής του ΕΜΠ αναφέρθηκε σε μια σημαντική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή του οικοσυστήματος των ημιαγωγών στην Ελλάδα.

Η ανάγκη για επενδύσεις και για στοχευμένη εθνική στρατηγική, με φόντο την εφαρμογή του Chips Act 2 στην Ευρώπη για τους ημιαγωγούς, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ φορέων, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων της πολιτείας, στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Στην τοποθέτησή του, ο Άγγελος Τσακανίκας, Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, αναφέρθηκε σε μια σημαντική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή του οικοσυστήματος των ημιαγωγών στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή αναμένεται να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου.

Όπως σημείωσε, «είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για την Ευρώπη, καθώς προχωρούν νομοθετικές πρωτοβουλίες και διατίθενται σημαντικοί πόροι στον τομέα των ημιαγωγών — και η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από αυτούς».

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, με ανταγωνιστικούς μισθούς που αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τις εταιρείες. Παράλληλα, στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση της συμβολής του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικά, το 2020 η συνεισφορά των ημιαγωγών στο ΑΕΠ ανερχόταν σε 338 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια έχει ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, το οικοσύστημα στην Ελλάδα είναι κυρίως σχεδιαστικό και υπάρχει έλλειψη στον τομέα της παραγωγής, ωστόσο, στη χώρα μας βρίσκονται σημαντικές εταιρείες από το εξωτερικό και υπάρχουν υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή στρατηγική στο μέλλον.

Ακολούθως, ο Θωμάς Σκορδάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 έχει ανακοινωθεί το πλαίσιο δράσεων για τους ημιαγωγούς για την επόμενη πενταετία στην Ευρώπη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενέργειες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ανακοίνωση της στρατηγικής για τις κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και τη θέσπιση νέων κανόνων για το υπολογιστικό νέφος.

Όπως σημείωσε, έχει ήδη δημιουργηθεί ένα δίκτυο από AI Factories σε 16 κράτη-μέλη, ενώ ο επόμενος μεγάλος αναπτυξιακός άξονας αφορά τα Giga Factories. «Είναι θέμα ημερών να προχωρήσουν τα Giga Factories. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πίσω· ετοιμάζεται ένα εργοστάσιο με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, ενώ στις αρχές της χρονιάς θα δούμε και μια συνεργασία με ιταλικό Giga Factory», ανέφερε.

Ο κ. Σκορδάς αναφέρθηκε επίσης στην κβαντική στρατηγική της ΕΕ, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και ένα ανεπτυγμένο σύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει μικρά οικοσυστήματα με περιορισμένη πρόσβαση σε venture capital.

Σε ό,τι αφορά το Chips Act 2, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μέρος του Chips Act 1 έχει ήδη εφαρμοστεί από την έναρξή του το 2023, με την ανάπτυξη πέντε γραμμών παραγωγής, στις οποίες η Ελλάδα έχει μικρή αλλά υπαρκτή συμμετοχή. Ωστόσο, στη χώρα μας καταγράφεται σημαντική πρόοδος στο πεδίο του σχεδιασμού, καθώς πλέον μεγάλες εταιρείες σχεδιασμού ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι το Chips Act 2 θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα καλύψει κενά που δεν αντιμετωπίστηκαν στο πρώτο πρόγραμμα, την ώρα που η ζήτηση για AI chips αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείο Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι για τη χάραξη για τη μελλοντική στρατηγική των ημιαγωγών είναι κρίσιμο να υπάρχει η καλύτερη δυνατή απεικόνιση του οικοσυστήματος, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών του κλάδου. Όπως σημείωσε, η αγορά των ημιαγωγών εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι έως το 2028 θα φτάσει τα 88 δισ. δολάρια στην Ευρώπη και τα 1,1 τρισ. δολάρια παγκοσμίως. Παράλληλα, καταγράφεται έλλειμμα 100.000 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι στις αρχές της επόμενης χρονιάς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για τους ημιαγωγούς, με στόχο την κατοχύρωση της θέσης της χώρας στον σχεδιασμό, αλλά και την κατάκτηση ενός σημείου αρχικής παραγωγής και συσκευασίας ημιαγωγών. ΟΟι πυλώνες για την ανάπτυξή της είναι η ύπαρξη βιομηχανικής στρατηγικής, η διαθεσιμότητα κονδυλίων, το ανθρώπινο δυναμικό, η σύνταξη με τις γραμμές του Chips Act 2 και η ανάγκη συνεργειών με τα υπόλοιπα Υπουργεία.

Για τον Εμμανουήλ Ζερβάκη, Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η ωρίμανση του οικοσυστήματος των ημιαγωγών μετά από 20 χρόνια, καθώς η έρευνα δείχνει ότι το σύστημα συνεχώς μεγαλώνει, τόσο με μικρές start-ups όσο και με μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει, στην Ελλάδα έχει σημειωθεί ανάπτυξη στους τομείς του σχεδιασμού και του λογισμικού, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και εξαγορές τα τελευταία 15 χρόνια. Παράλληλα, φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο όπου μπορεί να υπάρξει εξέλιξη και στον τομέα της παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε start-ups που ασχολούνται με ημιαγωγούς.

Όπως επεσήμανε, θα πρέπει να ωριμάσει περαιτέρω το σύστημα, με στόχο τη δημιουργία στο άμεσο μέλλον μιας μονάδας παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία θα συνδέεται με την παροχή ημιαγωγών σε κλάδους που παρουσιάζουν ανάπτυξη στη χώρα, όπως η ναυτιλία και η αμυντική βιομηχανία. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για εθνική στρατηγική και για ένα εθνικό πρόγραμμα για τα μικροκυκλώματα, με βασικούς πυλώνες την έρευνα και ανάπτυξη και τον σχεδιασμό. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εκπαίδευση ταλέντου στον κλάδο, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό hub για τους ημιαγωγούς.