Χάος στην εξεταστική: Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τον Ξυλούρη ότι απείλησε πως θα τη σκοτώσει – Βίντεο

Νέος γύρος σφοδρής σύγκρουσης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να προχωρά στην καταγγελίας πως ο Γ. Ξυλούρης προέβη σε απειλές εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής της συνεδρίασης της εξεταστικής, στο διάδρομο της Βουλής – παρουσία δημοσιογράφων η κα Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται να τον ρωτάει: «Βγαίνοντας είπατε θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι είπατε αυτό για εμένα; Με ακούτε σας ρωτάω».Μάλιστα ο κ. Ξυλούρης φαίνεται στο βίντεο να την αγνοεί.

Παρεμβαίνοντας λίγο αργότερα στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε: «Ο κύριος Ξυλούρης ούρλιαζε και έλεγε πως “θα τη σκοτώσω και της στρίψω το λαρύγγι”. Διατύπωσε απειλές δολοφονίας εις βάρος μου. Μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες. Όταν διακόψατε τη συνεδρίαση, του τα είπα του ίδιου, παρουσία δημοσιογράφων κι εκείνος προχωρούσε υπό την προστασία των αστυνομικών της Βουλής. Με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικό αρχηγό ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι. Υποθάλπετε εγκληματία κύριε Νικολακόπουλε, σας καταγγέλλω. Καλώ τους εισαγγελείς της χώρας να παρέμβουν», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι ποινικό αδίκημα, όχι μόνο καταδικαστέο, εάν ειπώθηκε», ανέφερε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Τα «γαλλικά», η Porsche του γιου του και το προσωνύμιο «Τζιτζής»

«Άνω – κάτω» έχει γίνει η αίθουσα 223 όπου καταθέτει ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης ο οποίος, αν και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, απαντάει επιλεκτικά σε ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής προκαλώντας εντάσεις και διακοπές στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ευθύνεται για το παρατσούκλι «Φραπές». «Τζιτζής» είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!». Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα έλέγοντας της: «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν!».

Οι επεισοδιακοί διάλογοι

