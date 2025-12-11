Χατζηβασιλείου:-Η-Τουρκία-ενοχλείται-από-το-γεγονός-ότι-η-Ελλάδα-έχει-καταστεί-ενεργειακός-κόμβος

«Η Τουρκία ενοχλείται σημαντικά από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ενεργειακός κόμβος. Είναι μία πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Η Τουρκία θα ήθελε να έχει η ίδια τη θέση αυτή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Τρίτης, εξηγώντας ότι η αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας βρίσκεται πίσω από την έντονη ρητορική έντασης που εκφράζει η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μία χώρα που δεν ετεροπροσδιορίζεται στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της», ενώ σημείωσε ότι είναι «το λιγότερο φαιδρό» να μιλά για δήθεν ελληνικές πολεμικές προετοιμασίες μία γειτονική χώρα «που έχει σε ισχύ τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και το casus belli εναντίον της Ελλάδας».

Αναλύοντας τις αιτίες της τουρκικής στάσης, υπογράμμισε ότι «οι αγωγοί που περνούν από την Τουρκία είναι εκτός κεντρικού σχεδιασμού της Ευρώπης και των ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου».

Παράλληλα, στάθηκε στη σημαντική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει σε πολύ σημαντικό επίπεδο τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει ενισχύσει και την διπλωματική της θέση και αυτό η Τουρκία το αντιλαμβάνεται».

Υπενθύμισε ότι στο πρόσφατο παρελθόν «υπήρχαν φωνές από την αντιπολίτευση, οι οποίες έλεγαν ότι από τη μία η Τουρκία τα πήρε όλα από τον Τραμπ» και ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι τόσο ενδοτική που η Τουρκία θα μπει στο SAFE», για να τονίσει πως «τίποτα από αυτά δεν έγινε». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι στρατηγικές που χάραξε η Αθήνα έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα» και «η Τουρκία προφανώς εκνευρίζεται από την επιλογή της χώρας μας να ακολουθεί έναν δρόμο ευθύνης».

Τοποθετούμενος για το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «ο κόσμος αλλάζει ραγδαία» και ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να παρακολουθεί στωικά όσα συμβαίνουν γύρω της». Ανέφερε ενδεικτικά «την εισβολή της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», «τη Μέση Ανατολή όπου η κατάσταση ακόμα δεν έχει ηρεμήσει» και «την υποσαχάρια Αφρική, όπου η ένταση καραδοκεί» και «μπορεί να τροφοδοτήσει την Ευρώπη με νέα κύματα μεταναστών». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι «η Ελλάδα πολύ σωστά, αναβαθμίζει τη στρατηγική της ισχύ», υπερθεματίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στη Λιβύη, υπογράμμισε ότι «η Άγκυρα είχε επενδύσει στη διχοτόμηση της χώρας», ενώ η Ελλάδα «πολύ σωστά μιλάει σήμερα και με τις δυο πλευρές της Λιβύης», υπενθυμίζοντας και την πρόσφατη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αγκίλα Σάλεχ στην Αθήνα. Τόνισε ότι η χώρα μας «έχει κατορθώσει να διεμβολίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο» με δύο κεντρικές κινήσεις: «την υποδειγματική συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου» και «την απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την αρχή της μέσης γραμμής και να χαράξει οικόπεδα νοτίως της Κρήτης».

Τέλος, σημείωσε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων πολυμερών σχημάτων συνεργασίας» στην Ανατολική Μεσόγειο, με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο και άλλους κρίσιμους δρώντες, κάτι που επιβεβαιώνει –όπως είπε– ότι η χώρα μας «είναι δύναμη σταθερότητας, η οποία συνδιαλέγεται με αυτοπεποίθηση με όλες τις γειτονικές χώρες, έχει επιχειρήματα, έχει θέσεις που στηρίζονται στο δίκαιο και θωρακίζει τη γεωπολιτική της θέση».